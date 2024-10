Azzurri senza Fumanti in difesa, Pertica può partire dal primo minuto. La Sangio cerca il blitz a Grosseto. Bonura scommette sull’ex Rotondo

La Sangiovannese è di scena questo pomeriggio a Grosseto con l’obiettivo di acuire la crisi dei maremmani che in queste prime giornate di campionato hanno raccolto la miseria di quattro punti. Un cammino quello dei ragazzi di Malotti, che oggi sconterà la sua quinta e ultima giornata di squalifica, decisamente al di sotto delle aspettative societarie ed è quindi lecito attendersi tanta rabbia agonistica da parte di Cretella e compagni che troveranno di fronte una squadra ferita dal pareggio dell’ultimo turno contro il Trestina che ha, senza ombra di dubbio, lasciato più di un malumore per come è maturato. La prestazione di Nannini e compagni, se non altro, c’è stata e Bonura vuole far leva su quest’aspetto per cercare di tornare dallo Zecchini con un risultato positivo: "Avremmo potuto affrontare questa trasferta con un morale decisamente diverso fossimo riusciti nell’intento di portare in fondo la partita di domenica. Ho parlato più volte alla squadra nel corso della settimana spronandola a continuare nelle prestazioni che ci hanno visto protagonisti in queste prime gare di campionato. Se si esclude la trasferta di Gavorrano, la peggiore in assoluto, dall’inizio della stagione siamo sempre riusciti a giocare in modo propositivo arrivando più volte davanti al portiere avversario. E’ questo quello che cerco anche per oggi, massimo rispetto per l’avversario che di un livello importante ma credo, altresì, in una pronta riscossa dei miei". Venendo alla situazione infortunati, non ci sarà il centrale difensivo Fumanti il cui posto potrebbe essere preso dal classe 2006 Chelli. Semmai fosse promosso titolare il giovane under potrebbe esserci spazio, come quinto di centrocampo, dal primo minuto, per Gianvito Pertica con Gianassi dalla parte opposta e uno tra Nieri e Rotondo ad affiancare Bocci.

Così in campo (ore 15)

GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrini, Cretella, Possenti; Aprili; Sacchini, Sabelli; Addiego Mobilio, Riccobono, Senigagliesi: Marzierli. All. Di Meglio

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Chelli, Santeramo; Pertica, Sabattini, Nannini, Larderà, Gianassi; Rotondo, Bocci. All. Bonura

Arbitro: Spina di Barletta

Massimo Bagiardi