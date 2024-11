Battuto il Notaresco: serie di successi fra campionato e Coppa. Nanapere e Baldini svettano di testa. Tris di vittorie per il Castelfidardo

2

NOTARESCO

1

(3-5-2): Osama, Morganti, Imbriola, Boccaccini; Fabbri, Baldini, Gambini (40’ st Guella), Cotugno (14’ st Caprari), Fossi (25’ st Costanzi); Nanapere (20’ st Paponi), Braconi (31’ st Miotto). Panchina: Manganelli, Pierantozzi, Carano, Ausili. All. Giuliodori

NOTARESCO (4-2-3-1): Loliva; Braccia, Formiconi, Ferri (1’ st Pulsoni), Quaquarelli; Arrigoni, Di Cairano (43’ st Felici); Agostini (12’ st Carrozzo), Forcini, Di Pasquale (12’ st Taddei); Persano. Panchina: Santarelli, Kaial, Felici, Mesisca, Ciutti, Ndiaye. All. Evangelisti

Arbitro: Pandini di Bolzano

Reti: 18’ pt Nanapere, 34’ pt Baldini, 30’ st Braccia.

Note: ammoniti Fabbri, Imbriola, Gambini, Costanzi, (C) Persano, Carrozzo (N).

Tris vincente del Castelfidardo. Nel giro di una settimana, tra campionato e Coppa Italia conquista tre vittorie. L’ultima, ieri, contro il Notaresco, in uno scontro diretto per la salvezza. Dove il Castelfidardo gioca un gran primo tempo. Con Nanapere protagonista. Prima del gol si era fatto vedere con una semirovesciata, con la palla che sorvola la traversa (17’). Poi un minuto dopo lo stesso Nanapere, ben pescato da Fabbri, spizza di testa, anticipando Formiconi per L’1-0 (nella foto). Gli ospiti provano una timida reazione, ma passata la mezz’ora subiscono il raddoppio: Baldini, da corner, trova la deviazione vincente di testa. Prima del duplice fischio un’occasione per parte. Persano non trova di poco la porta, come Fabbri su punizione poco dopo.

A inizio ripresa i locali potrebbero triplicare, ma il gol di Nanapere viene annullato per fuorigioco. Cresce il Notaresco che crea occasioni con Agostini (tiro alto), poi con Pulsoni, ma Osama è attento, infine con Di Cairano (mira imprecisa). Solo alla mezz’ora gli abruzzesi riaprono la sfida con il fendente dalla distanza di Braccia, ma nel finale è il Castelfidardo ad andare più vicino alla terza rete.