Beneficenza La dirigenza azzurra, insieme a Sport For Children, conferma l’impegno con l’associazione “Un Cuore Un Mondo“. Le maglie “special edition“ finiscono all’asta

La Carrarese Calcio 1908 in collaborazione con la onlus “Sport For Children“ ha confermato l’impegno con l’associazione benefica “Un Cuore Un Mondo“ e nell’ultima giornata di campionato è scesa in campo con una maglia “special edition“ ideata da entrambe. Queste divise di gioco, con le quali gli azzurri hanno ottenuto la vittoria in Serie B dopo 76 anni, sono oggetto adesso di una nuova asta benefica. I 15 donatori con le offerte più alte avranno l’esclusiva opportunità di seguire la gara Carrarese-Sassuolo dal Field Box, un’area privilegiata a bordo campo immersa nel cuore dell’azione.

Le preziose maglie saranno messe in vendita stasera sulla pagina eBay di Sport for Children Onlus. L’asta inizierà alle ore 20,30 e ogni inserzione verrà pubblicata con una cadenza di 3 minuti per una durata di 5 giorni. Oltre all’accesso al Field Box, i 15 donatori riceveranno un biglietto omaggio che potrà essere trasferito a figli, parenti o amici. Le donazioni più alte usufruiranno del premio vinto se confermaranno il saldo dell’offerta entro martedì 10 settembre. Ogni vincitore riceverà anche un libretto di fiabe per bambini il cui costo di spedizione sarà devoluto in beneficenza. Le maglie potranno essere ritirate il giorno della gara. Prima di Carrarese-Sudtirol, nella sala conferenze dello stadio di Pisa, il patron Manrico Gemignani aveva consegnato al professor Mario Locatelli e all’assistente Enrica Legname un maxi-assegno simbolico di 2.000 euro raccolto con l’asta benefica organizzata in occasione della finale playoff.

Gian.Bond.