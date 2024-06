Calcio, c’è fermento nel mercato dilettantistico. Il portiere Andrea Santini nella lista dei desideri della Carrarese Giovani. Corsa a quattro per l’attaccante più gettonato della Lunigiana Luca Micheli

Andrea Santini in pole position, a ruota Alessio Gavellotti che, secondo voci ben informate, si starebbe avvicinando alla Pontremolese, la pista che porta a Manuel Magnani sta perdendo forza mentre sono in rialzo le quotazioni di Luca Gabrielli. Questo è il quadro dei portieri che gravitano negli obiettivi della Carrarese Giovani, con il numero uno della Filattierese che, come confermato da direttore sportivo dei gialloblù Marco Vaccà, è un obiettivo dichiatarto della società presieduta da Giulio Dell’Amico. L’arrivo di Santini garantirebbe alla difesa esperienza, tranquillità e sicurezza. Il dialogo tra il ds dei marmiferi e il portiere Andrea Santini, 22 anni a settembre, secondo spifferi non smentiti, prenderà piede questa mattina, gli altri indiziati a sostituire Novarino, al momento sono sotto la lente di ingrandimento dall’area tecnica gialloblù che nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare il nome del nuovo tecnico.

La Carrarese Giovani sta scandaglia il mercato lunigianese per individuare prospetti ideali per raggiunger l’obiettivo della promozione in Prima Categoria. Trattativa molto ben avviata è quella con l’attaccante più inseguito della LunigianPalla, Luca Micheli, 29 gol nella stagione 23-24, profilo entrato prepotentemente nelle agende di Mulazzo, Serricciolo, Fivizzanese, Valtarese, Don Bosco e Berceto. La distanza sul rimborso spese tra l’offerta della Carrarese e il numero nove pontremolese c’è ma non è troppa, al momento di andare in macchina gli interessati non sono ancora sulla stessa lunghezza d’onda. Le parti si sono lasciate con la promessa di riaggiornarsi. Nelle pieghe di questa trattativa nelle ultime ore si è inserita prepotentemente la Fivizzanese. L’operatore di mercato della Medicea Tornaboni è convinto di poter strappare il sì all’ex numero nove della Pontremolese che due anni fa su indicazione dell’area tecnica fu lasciato libero di andare alla Filattierese.

Ebal.