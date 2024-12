Calcio dilettanti: anticipi e sfide decisive in Eccellenza e categorie minori

Ben sette gli anticipi odierni tra i dilettanti, con le categorie più basse pronte a ripartire dopo le nevicate (e sempre meteo permettendo). Doppio antipasto in Eccellenza: il Fabbrico (14), reduce da due vittorie, ospiterà il Real Formigine, penultimo con soli 8 punti. Dalle ore 14.30 arbitrerà Pasquale Gatto di Lamezia Terme. Il Fabbrico (nella foto il portiere Raffaele De Prisco) spera di riuscire a superare il Rolo (15), in campo oggi (ore 15). A Castelvetro la trasferta col forte Terre di Castelli (26), quinta della classe. Il Rolo non vince da tre turni: servirà una mezza impresa coi modenesi, che ne hanno perse solo due. Arbitro: Riccardo Samaritani di Ravenna.

Una gara in Prima categoria: nel girone C alle 15 la FalkGalileo (18) riceverà la Virtus Libertas (22). Match interessante: la Falk ha ritrovato il successo e intravede i playoff (-4), mentre la Virtus è quarta e può diventare terza. Arbitro: Klajdi Gjuzi di Bologna.

Triplo appuntamento con la Seconda. Nel girone B, il Gattatico (20) alle 14.30 andrà sul campo della Salicetese (18) per uno scontro da zona playoff. I reggiani vincendo andrebbero momentaneamente in seconda posizione. Arbitrerà Paolo Gandolfi di Parma. Nel girone D, Virtus Calerno (19)-Rubiera Calcio (12): la Virtus dopo quattro vittorie ha perso e vuole riprendere la marcia, mentre i biancorossi non vincono da tre turni. Arbitrerà Paolo Bonacini di Reggio e si inizia alle 15. Stesso orario nel girone E, con Montecavolo (16)-Real Casina (17). Bianconeri sconfitti nell’ultimo turno disputato, dopo averne vinte quattro di fila. Gli appenninici, invece, hanno perso l’ultima volta il 22 settembre. Arbitro: Vincenzo Saggiomo di Reggio. Questo turno è il recupero di quello rinviato per maltempo a metà ottobre.

Un anticipo in Terza. Nel modenese (B) in scena la Gualtierese (12) in casa con la Virtus Possidese (27). Alle 15 dirige Hamza Haddaji di Modena. Nel reggiano era in programma Rivalta (17)-Cadelbosco (20), ma è stata rinviata a martedì.