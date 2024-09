Calcio dilettanti: domenica debutto ufficiale contro il Gallo. Pontelagoscuro, prove generali verso la Coppa. Stasera un test contro il Masi Torello Voghiera

Amichevole di alto livello per il Pontelagoscuro, che questa sera si appresta a compiere il proprio debutto stagionale casalingo. I biancazzurri scenderanno infatti in campo alle 20.30 per ospitare il Masi Torello Voghiera, club di Promozione e tra l’altro già rodato dal primo impegno ufficiale (la gara di Coppa persa 1-3 contro la Comacchiese). La squadra di mister Lombardi è reduce dal suo primo test, quello sostenuto sabato a Lagosanto contro la Laghese e vinto 4-1 al termine di una gara che ha fornito indicazioni confortanti: ora si cercano conferme ed ulteriori progressi al cospetto di una formazione quale il Masi che porterà il Ponte a dover necessariamente alzare l’asticella ma senza dimenticare che si è ancora in piena fase di preparazione e che il primo impegno che conta sarà quello di domenica alle 16.30 - a Pontelagoscuro - contro il Gallo in Coppa Emilia.

Ripresa dell’attività per il vivaio del Pontelagoscuro, che ha dato ufficialmente il via alla stagione 2024/2025. Lunedì, nella cornice dei Tre Campi di via Canapa, si sono infatti radunate - ed hanno immediatamente iniziato la preparazione - le squadre Juniores e Giovanissimi.

A fare gli onori di casa è stato Andrea Siciliano, coordinatore generale del settore giovanile biancazzurro, che dopo un breve discorso rivolto ai due gruppi ha fatto il punto circa gli obiettivi stagionali: "Credo che la Juniores abbia dei valori, ed il traguardo è semplice ed ambizioso al tempo stesso: avere una crescita individuale che possa ampliare il numero di ragazzi suscettibili di entrare in orbita prima squadra, anche in proiezione futura, ed arrivare ad un’espressione collettiva che magari entro due anni conduca il Ponte ad un approdo regionale.

Quanto ai Giovanissimi, sono ragazzi che vanno accompagnati nel loro processo di sviluppo calcistico, con pazienza perché non bisogna dimenticare che di fatto saranno alla loro prima esperienza “a undici”".

La Juniores è allenata da Emanuele Vannini, che si avvale dei “vice” Gianluca Angius e di Federico Droghetti, che sarà preparatore dei portieri. Dal canto loro i Giovanissimi sono affidati a mister Leonardo Biani ed al suo “vice” Simone Micalizzi.

Quanto alla squadra Allievi, guidata da Simone Savelli (assistito da Stefano Selvatici), si radunerà lunedì 2 settembre.