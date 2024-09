Calcio dilettanti: Durmishi (Masone) e Capitani (Monticelli) vengono alle mani a fine partita. Al primo 6 giornate al secondo 4. Spinge l’arbitro: Casolari out fino al 26 marzo

Respinto il reclamo del Ramiseto/Ligonchio (Terza categoria). Il giudice sportivo di Reggio ha appurato che il Cavriago aveva regolarmente tesserato gli otto giocatori su cui si fondava il reclamo del Ramiseto/Ligonchio, pertanto è stato confermato il 2-2 maturato sul campo.

In Eccellenza una gara a Galeotti (Fabbrico) e a Mammi (Vianese). In Promozione multa di 250 euro al Masone per aver consentito l’accesso agli spogliatoi ad una persona proveniente dalla tribuna che partecipava alla collutazione tra due giocatori: out fino al 2 ottobre il dirigente Giovanni Fico (Montecchio) per proteste nei confronti dell’arbitro. Un turno a Rieti (Montecchio). Sei giornate all’attaccante Elmas Durmishi (Masone) perché a fine gara andava verso lo spogliatoio ed intimava ad un avversario (Capitani del Monticelli) di uscire per affrontarlo. Dopo che Capitani era uscito, lo strattonava e lo colpiva con due pugni al volto. Paga con quattro gare anche a Capitani (Monticelli) perché, anche lui espulso per doppio giallo, ha appunto reagito a Durmishi colpendolo anche con dei calci alla coscia. In Prima categoria fermato fino al 26 marzo 2025 il difensore Andrea Casolari (Barcaccia) perché, dopo la notifica dell’espulsione per doppio giallo, avvicinava l’arbitro e lo spingeva con entrambe le mani facendolo indietreggiare di qualche passo e simulava il gesto della testata all’altezza del petto. Infine mentre si allontanava continuava ad offendere ripetutamente e in modo grave l’arbitro. Un turno a Magnani (Atletic Progetto Montagna) e Iemmi (Campeginese). In Seconda categoria due gare a Gatta (Montecavolo) e Silipo (Virtus Calerno). Una giornata a Naturale (Casalgrandese), Kondakciu (Puianello), Canovi (Reggio Calcio), Paganelli (Roteglia), Grasselli (Saxum United). In Terza un turno a Stompanato (Felina).