Calcio dilettanti: la squadra modenese ha fatto ricorso e probabilmente verrà accolto. Multate Sammartinese e Virtus Libertas per intemperanze dei propri tifosi. Errore dell’arbitro: San Felice-Campagnola da rigiocare

Ricorso del San Felice per presunto errore tecnico dell’arbitro.

Nella sfida casalinga contro il Campagnola di domenica scorsa e chiusa sul nulla di fatto per il girone B di Promozione, il club modenese ha subito l’espulsione per doppio giallo del difensore Fabio Martino che invece, secondo anche i rosanero, avrebbe ricevuto solo un cartellino giallo.

Lo scambio di persona sarebbe avvenuto col n°6 di casa Bagni: l’arbitro del match il signor Davide Musolesi avrebbe chiesto lumi al primo assistente Giuseppe Scarantino di Forlì che gli avrebbe confermato invece di aver segnato il doppio provvedimento a carico di Martino.

Alla partita era presente pure, in qualità di osservatore arbitrale, l’ex arbitro con trascorsi professionistici in Serie A Paolo Dondarini, attuale presidente del Comitato Arbitri Emilia Romagna, che avrebbe fatto notare la topica al bolognese Musolesi a fine gara durante un fitto colloquio negli spogliatoi.

Adesso la palla passa ovviamente al giudice sportivo del Crer che dovrà sentire per chiarimenti il direttore di gara, gli assistenti ed eventualmente richiedere il rapporto proprio di Dondarini: se l’arbitro non dovesse riconoscere un suo errore, il risultato di 0-0 verrà omologato, diversamente il match si rigiocherà dal primo minuto.

Curiosamente al Campagnola era capitato un caso analogo in cui ne fece le spese il giovane difensore Platani, pure lui espulso per doppio giallo decretato dal fischietto Alessandro Dancelli di Brescia che confermò la correttezza della propria decisione e il reclamo dei reggiani venne rigettato con la conferma del risultato sul campo. Nessun provvedimento a carico di club o tesserati reggiani di Eccellenza.

In Promozione multa di 120 euro alla Sammartinese per intemperanze dei propri sostenitori.

Una giornata a Tinterri (Luzzara). In Prima categoria multa di 120 euro alla Virtus Libertas per intemperanze dei propri tifosi. Un turno a Silipo (Quattro Castella) e a Riccò (Virtus Correggio).

In Seconda una giornata a Fabio Astolfi (foto) del Carpineti, Giovanni Riolo del Real Casina, Ardit Kuci del Fellegara. E preannuncio di reclamo della Boiardo per Boiardo Maer-Puianello (1-1 sul campo). In Terza due giornate a Giuliano Muto del Coviolo e inibizione fino 20 ottobre per Andrea Lusetti, dirigente Invicta Gavasseto.