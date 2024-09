Calcio dilettanti: stasera in campo per la seconda fase di Coppa Italia Eccellenza e Promozione. Correggese e Rolo si ritrovano dopo 15 giorni

Tredici team reggiani inseguono stasera (ore 20.30) il pass per la seconda fase nelle Coppe Italia di Eccellenza e Promozione. Punta a confermare il magic moment da imbattuto il Brescello Piccardo che a Rubiera incrocia la Fidentina, mentre a distanza di due settimane si ritrovano sempre al "Borelli" Correggese e Rolo coi biancorossi in testa al girone e che conosceranno l’esito del derby Fabbrico-Arcetana in onda al pomeriggio. Rendez vous anche fra Vianese e Terre di Castelli coi rossoblù leader della classifica e vicini agli ottavi dove approdano le prime classificate e le 7 migliori seconde. A distanza di una manciata di giorni ancora di fronte, ma a campi invertiti Bibbiano/San Polo e Montecchio che si giocano il primo posto e quindi l’accesso ai sedicesimi dove sono ammesse anche le 14 migliori seconde. Obiettivo primo hurrà casalingo e sorpasso per la Bagnolese che ospita il Campagnola, mentre il Baiso prende le misure al Fiorano, avversario anche domenica per una ben più importante gara di campionato. La sorpresa Casalgrande punta a mantenere l’imbattibilità contro la navigata Sanmichelese, mentre il Castellarano chiede il via libera al Masone, nonostante l’infermeria affollata.

Coppa Italia Eccellenza

Girone 2: Borgo San Donnino (4)-Colorno (1) ore 17.30; Brescello Piccardo (4)-Fidentina (1) al "Valeriani" di Rubiera. Girone 3: Correggese (6)-Rolo (0); Fabbrico (3)-Arcetana (3) a Novi ore 16.30. Girone 4: Real Formigine (3)-Sporting Scandiano (1); Vianese (6)-Terre di Castelli (1) a Carpineti.

Coppa Italia Promozione

Girone 3: Bibbiano/San Polo (4)-Montecchio (4) a San Polo d’Enza; Vezzano (1)-Monticelli (1). Girone 4: Boretto (4)-Carignano (0) a Castelnovo Sotto; Sorbolo Biancazzurra (4)-Luzzara (3). Girone 5: Casalgrande (4)-Sanmichelese (3); Masone (0)-Castellarano (4). Girone 6: Bagnolese (4)-Campagnola (6); Sammartinese (0)-Riese (1). Girone 8: Baiso/Secchia (1)-Fiorano (1) sul sintetico di San Michele; Colombaro (4)-Smile (1) sul sintetico di Fiorano ore 20.45.