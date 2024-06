Calcio donne: fase nazionale della coppa Italia di Eccellenza. La Sansovino Women a Vicenza. Il gruppo di Fambrini cerca il tris

MONTE SAN SAVINO

Alla Sansovino Women basterà un pareggio questo pomeriggio sul campo del Real Vicenza per proseguire nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza femminile. Le ragazze arancioblè guidano, infatti, il raggruppamento 3 con 6 punti, davanti a Real Vicenza e Azzurra San Bartolomeo a quota 3, con zero punti Original Celtic Reggio Emilia. La Sansovino si era qualificata alla fase nazionale dopo aver vinto, per il secondo anno consecutivo, la fase regionale battendo in finale, di misura, il Blues Pietrasanta grazie alla rete di Casini. Una manifestazione alla quale le savinesi hanno fatto una piacevole abitudine bissando, come detto, il successo della stagione precedente.

Nelle prime due giornate del quadrangolare della fase nazionale, percorso netto per le ragazze allenate da Valentina Fambrini che hanno battuto l’Original Celtic Bhoys per 2-1 e l’Azzurra San Bartolomeo per 2-0. Oggi l’ultimo atto del girone in terra veneta con due risultati su tre a disposizione per proseguire nella corsa alla conquista del trofeo nazionale. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto per la Sansovino che in campionato ha concluso al quarto posto, lontano dalle posizioni di vertice. Il torneo di Eccellenza è stato ad appannaggio del Centro Storico Lebowsky.

A.L.