Calcio Eccellenza, domenica debutto in casa contro il Sanpaimola. "Cava Ronco, buona partenza. L’obiettivo?. La salvezza, poi magari saremo più ambiziosi»

L’affermazione in Coppa Italia di Eccellenza come viatico per una stagione da applausi. Il Cava Ronco morde il freno in previsione del debutto in campionato, che avverrà domenica in casa contro il Sanpaimola. Mantenimento della categoria e valorizzazione dei giovani le stelle polari di una realtà ormai radicata nel massimo campionato regionale.

Direttore sportivo Marco Ricci, la vittoria in Coppa contro il Faenza ha riempito il serbatoio dell’autostima in vista della prima di campionato?

"Una bella iniezione di fiducia, sì, ma non dimentichiamoci che è pur sempre calcio d’agosto… Le squadre sono ancora in rodaggio e lontane dall’esprimere i veri valori".

Quali le note più liete?

"Sicuramente l’approccio alla partita e la voglia di lottare per cogliere la vittoria".

Come giudica il bilancio del precampionato biancorosso?

"Molto positivo, tenuto conto che abbiamo inserito molti ragazzi nuovi, in larghissima parte giovani, che necessitano di tempo per integrarsi. Lo staff tecnico e quello sanitario hanno svolto un lavoro egregio".

Squadra al completo o manca ancora qualche tassello?

"Dobbiamo effettuare qualche entrata, ma non c’è fretta perché il mercato chiude il 30 settembre. Restiamo con gli occhi aperti, di sicuro arriveranno un difensore e un attaccante".

Dopo l’addio al calcio giocato di ‘Dade’ Fantinelli, chi sarà il nuovo capitano?

"In linea di massima credo uno tra Carroli, Melandri e Stucchi. Sarà una scelta condivisa con il mister".

Quale obiettivo stagionale si prefigge il Cava Ronco?

"La salvezza. Da conquistare prima possibile, perché per noi conservare la categoria è fondamentale. Certo, dovessimo essere virtualmente salvi già a dicembre, a quel punto nulla ci vieterà di pensare a qualcosa di più ambizioso. Adesso però testa sulle spalle e piedi per terra".

È il Mezzolara la squadra da battere?

"Io metterei sullo stesso piano Mezzolara e Russi, un gradino sotto il Gambettola".

Domenica il debutto casalingo contro un Sanpaimola non irresistibile.

"Una squadra molto giovane, che corre tanto e dispone di un attaccante forte. Sarà una partita tosta, da prendere con le molle, oltretutto avremo qualche defezione. Però siamo pronti e vogliamo iniziare con il piede giusto".

m. lo.