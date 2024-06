Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola, Bonechi è la prima conferma: "Felicissimo di restare in biancoceleste»

La prima conferma ufficiale del Valentino Mazzola, stagione 2024/2025, è stato il difensore centrale, classe 2001, Niccolò Bonechi. "Sono felicissimo di essere ancora un giocatore biancoceleste – ha affermato –. Credo fortemente nel progetto della società e per me è un orgoglio poter continuare a farne parte anche la prossima stagione". "Se sono rimasto, al di là delle offerte ricevute, è stata sicuramente la grande ambizione del presidente (Antonello Pianigiani ndr) e di tutta la realtà biancoceleste – ha aggiunto Bonechi –. Restare è sempre stata la mia priorità proprio perché credo con fermezza nel progetto che verrà messo in atto". La permanenza al Mazzola del ragazzo è stata voluta anche dal nuovo direttore sportivo biancoceleste Marco Manganiello. "Ho trovato una persona seria e con la testa sulle spalle – ha sottolineato il difensore –, una persona che sa quello che vuole. Insieme ci siamo prefissati degli obiettivi: darò tutto me stesso per aiutare a raggiungerli". Bonechi ha quindi parlato della prossima stagione di Eccellenza, in cui il Mazzola vuole recitare il ruolo di protagonista. "Mi aspetto un campionato tosto, difficile, con tante squadre forti che cercheranno di primeggiare – ha chiuso il difensore –. Noi vogliamo essere tra quelle: daremo sempre battaglia, dalla prima all’ultima partita".