Calcio femminile, successo in Coppa con il Chievo e passaggio del turno. Due squilli di Fracas per gli ottavi. Le amaranto si regalano la Fiorentina

AREZZO

2

CHIEVO VERONA

0

AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco (88’ Lunghi), Corazzi, Zito, Taddei (53’ Santini Marg. ), Prinzivalli (53’ Carcassi), Lorieri (88’ Santini Mart.), Fracas, Blasoni, Martino (70’ Barsali). All. Ilaria Leoni

CHIEVO VERONA: Soggiu, Micciarelli (63’ Tonelli), Ketis, Merli (73’ Pantano), Fernandez (63’ Cavallin), Pizzolato, Montemezzo, Picchi, Perin, Marengoni, Bardin. All. Fabio Ulderici.

Arbitro: Cipolloni di Foligno.

Reti: 34’, 57’ Fracas.

AREZZO - Dopo l’esordio vittorioso in campionato, l’Arezzo calcio femminile supera 2-0 al Comunale il Chievo Women. Decisiva la doppietta di Fracas, in grande spolvero in questo inizio di stagione, che regala alle amaranto il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronteranno la Fiorentina in una sfida piena di fascino. Dopo un brivido iniziale in area aretina, l’Acf Arezzo inizia a macinare gioco e produrre occasioni da gol. La gara è vivace e vive di botta e risposta e al 20’ si fanno vive anche le ospiti, con il portiere amaranto Bartalini che deve respingere una conclusione ravvicinata. L’Arezzo sigla il vantaggio al 34’ con un sinistro di Fracas dal limite che termina all’incrocio dei pali. La ripresa inizia a ritmi più blandi, con l’Arezzo che cerca di controllare il possesso e ripartire come al 57’, quando la neoentrata Margherita Santini serve Fracas in area che di prima batte a rete e sigla la personale doppietta. A questo punto il Chievo cerca di riversarsi nella metà campo aretina ma le amaranto tengono botta e portano a casa risultato il successo.