Calcio, in prima categoria borghetti è soddisfatto della prestazione della squadra nonostante il pareggio. "E’ stata una prestazione in crescendo, serviva più cinismo negli ultimi 16 metri»

"Non posso rimproverare sicuramente i ragazzi per l’atteggiamento e l’approccio alla gara visto che abbiamo creato 5 nette occasioni nel primo tempo e altre 8 nel secondo". Con queste prime dichiarazioni mister Borghetti commenta il pareggio arrivato in esterna contro i Diavoli Neri Gorfigliano. "È stata una prestazione in crescendo dal primo all’ultimo minuto in cui abbiamo proposto ottime trame di gioco. Dal punto di vista difensivo non abbiamo concesso alcun tiro in porta agli avversari e solamente una sbavatura individuale ha rischiato di costarci carissima. Sicuramente servirà più cinismo sotto porta, ma sono altresì convinto che prima o poi il vento cambierà. Dobbiamo pensare solo a lavorare bene questa settimana perché domenica prossima ci aspetterà aull’Arcinaso il Montignoso che è un avversario tosto che ha mire importanti".

Dello stesso avviso anche il ds Ruffini: "Il risultato finale di 0-0 non ci soddisfa – spiega – perché probabilmente, se consideriamo la mole di gioco impostata, avremmo meritato la vittoria Abbiamo surclassato i nostri avversari e come azioni e occasioni importanti il nostro è stato un netto predominio. Davanti, però, siamo stati toppo sterili e poco cattivi. Peccato perché per noi sono indubbiamente due punti persi".

Tante sono state le opportunità per sbloccare la gara, a cominciare dal tentativo di Barattini finito di poco a lato. Poi Mancini ha provato almeno tre volte a superare Scatena, prima con un insidioso colpo di testa, poi con gran tiro dopo un’azione personale e infine con una conclusione che si è spenta fuori, senza, però, avere abbastanza fortuna. Anche il subentrato Maggiore ha tentato di mettere il proprio sigillo sulla sfida, ma il punteggio non si è mai schiodato dallo 0-0.

Ilaria Gallione