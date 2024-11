Calcio, in prima categoria i rossoblù piegano l’imbattuta folgor marlia al termine di un confronto equilibrato. La matricola Montignoso di Paolo Alberti marcia spedita in vetta alla classifica

Il Montignoso continua a vincere e impressionare veleggiando da neopromossa davanti a tutti in classifica. Domenica al ‘Del Freo’ è arrivata la Folgor Marlia, imbattuta nelle 8 giornate precedenti come i rossoblù e contro cui la partita, come sottolineato dal tecnico montignosino, Paolo Alberti "è stata molto equilibrata. A deciderla – ha aggiunto – è stato un episodio che ha girato a nostro favore, ma se fosse finita in parità non ci sarebbe stato comunque nulla da dire. Loro hanno giocato a viso aperto e si sono costruiti un paio di buone occasioni nel primo tempo che se fossero entrate avrebbero cambiato la partita, perché ci avrebbero costretti a giocare per recuperarla. Noi siamo stati bravi a trovare il gol al 12’ della ripresa e a portarla a termine così. Sapevamo sarebbe stata difficile perché il campionato è molto equilibrato e in ogni partita, su ogni campo bisogna sudare per andarcela a conquistare. È il comune denominatore di tutte le partite della stagione".

A differenza dei lucchesi, che per prepararsi al match hanno avuto a disposizione un’intera settimana, Giulianelli e compagni mercoledì sera sono scesi in campo per i 16esimi di Coppa Toscana contro il Serricciolo (vincendo 1-0): "Già contro i lunigianesi era stata una partita difficile – ha proseguito Alberti –, perché loro hanno avuto qualche difficoltà in questo avvio di stagione anche a causa di qualche infortunio, ma godono di una rosa di tutto rispetto".

Con i 3 punti conquistati l’altro ieri grazie alla rete di Vatteroni, il Montignoso è quindi salito a quota 21 punti in classifica, a più uno sulla seconda piazza dell’Atletico Lucca: "Ci sono 5 o 6 squadre costruite per arrivare fino in fondo. Atletico Lucca, Città di Capannori e Folgor Marlia sono sicuramente fra queste: a livello tecnico hanno qualcosa in più, ma anche quelle più indietro in classifica sono sempre ben organizzate e possono metterci in difficoltà".

Alessandro Salvetti