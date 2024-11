Calcio, In Prima Categoria il serricciolo di borghetti centra la prima affermazione stagionale contro il romagnano. "Siamo stati bravi a soffrire i primi 25 minuti. Poi alla lunga siamo usciti fuori»

"Oggi è stata una partita scorbutica". Con queste prime parole mister Borghetti prova a raccontare la prima vittoria stagionale del Serricciolo contro i cugini del Romagnano. Un risultato arrivato dopo 8 giornate e che porterà sicuramente il buonumore in un gruppo finora parecchio demoralizzato dalla mancanza di successi. "Non è facile giocare contro una squadra così – continua il tecnico dei gialloblù – perché sono ben organizzati e questo è merito sicuramente del loro mister. Poi corrono tantissimo e non mollano mai. Noi siamo stati bravi, considerate le defezioni, a rimanere in partita, soffrendo per 25 minuti e andando sotto con un cross sbagliato che ha ingannato il nostro portiere. Abbiamo avuto la fortuna di rientrare in partita con un autogol e da lì abbiamo preso più coraggio e alla lunga siamo usciti, abbiamo preso più campo e siamo andati in vantaggio grazie ad un calcio di rigore decretato per l’atterramento di un nostro uomo. Anche nella ripresa ci abbiamo creduto e con un’azione personale di Sqhypi, che ha servito su un piatto d’argento una palla perfetta a Barattini, abbiamo siglato il 3-1. Poi Tonelli in un paio di occasioni ha negato il gol agli avversari".

"Nell’ultima azione – prosegue – abbiamo anche avuto l’opportunità di chiudere la partita definitivamente, rendendo ancora più rotondo il punteggio. Sicuramente abbiamo compiuto un bel passo in avanti dal punto di vista mentale. Un evidente segnale di crescita visto che in due partite di fila siamo andati in svantaggio, ma siamo stati bravi a riprenderla, stavolta centrando la prima vittoria in campionato".

Domenica prossima servirà la massima concentrazione e una prestazione maiuscola perché i lunigianesi saranno impegnati in una trasferta complicatissima contro la seconda della classe Atletico Lucca, reduce dal pareggio con la capolista Capannori.

Ilaria Gallione