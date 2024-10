Calcio, In prima categoria il serricciolo di mister borghetti e del ds ruffini rimandano l’appuntamento con la vittoria. "Abbiamo disputato un’ottima partita, siamo stati poco precisi in fase di finalizzazione»

Continua a mancare la vittoria a un Serricciolo che crea tanto, ma non raccoglie abbastanza. Il big match contro il Montignoso non è andato oltre lo 0-0, ma ha comunque riservato un piacevole spettacolo. "I miei ragazzi hanno disputato una bella partita – precisa mister Borghetti – tirando fuori una grande prestazione contro un avversario molto tosto e che sono sicuro che lotterà per le zone nobili della classifica. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove siamo stati compatti e determinati, creando diverse trame di gioco e delle buone occasioni anche se siamo stati poco precisi. Nel secondo tempo siamo stati bravi anche a soffrire e a ribaltare il campo, ma abbiamo sparato alto un paio di volte. Dal punto di vista difensivo abbiamo concesso nel finale due tiri da posizione defilata, ma siamo riusciti a chiudere comunque la gara senza subire più di tanto. Sappiamo che la strada sarà ancora lunga e che dovremo lavorare duramente per migliorarci".

Anche il ds Ruffini è in linea con la disamina dell’allenatore: "La nostra è stata una prestazione più che buona dove abbiamo prodotto parecchio – afferma – ma dove purtroppo è mancato il gol. Siamo arrivati al tiro almeno 7/8 volte, ma non abbiamo mai seriamente impegnato il portiere avversario. Quello conquistato è comunque un buon punto perché di fronte avevamo un’ottima squadra, destinata ad essere protagonista in campionato. Non dimentichiamo che nel finale hanno colpito un palo con Monopoli, il centrale difensivo svincolato dal Viareggio e acquistato proprio in settimana. Dobbiamo quindi vedere il lato positivo, ma dovremo altresì cercare di superare il nostro blocco. Ci manca, infatti, quella vittoria che ci permetterebbe di poter muovere in maniera più consistente la classifica". L’obiettivo dei galletti sarà farlo domenica prossima in esterna contro la Torrelaghese.

Ilaria Gallione