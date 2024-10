Calcio, In Prima il mulazzo ospita il pieve fosciana e il romagnano l’Atletico Lucca. Ilmontignoso INCROCIA il corsagna. Serricciolo, Ruffini suona la carica: "Dobbiamo sbloccarci contro la Torrelaghese»

Nella quinta giornata del campionato di Prima Categoria il Serricciolo dovrà affrontare una trasferta tutt’altro che semplice contro la Torrelaghese. Il fischio d’inizio sarà questo pomeriggio alle 15.30 al “Martini“ di Viareggio. L’obiettivo dei gialloblù sarà quello di conquistare la prima vittoria per provare a sbloccare definitivamente la propria stagione. Di fronte troveranno un avversario che, davanti al proprio pubblico e con il favore del campo, tenterà di ottenere l’intera posta in palio per incrementare i 5 punti guadagnati finora. In più dopo la sconfitta contro il Capannori non nasconderanno di certo la grande voglia di riscatto."È inutile girarci intorno – afferma il ds Ruffini – ci attendavamo un inizio diverso, non in termini di gioco intendiamoci, ma per quanto riguarda i risultati. A mister Borghetti ed al suo secondo Gabrielli non abbiamo alcunché da rimproverare perché il lavoro settimanale è svolto nel migliore dei modi, con ritmi e pressione elevati. Attendiamo di sbloccarci sottoporta. Ogni partita potrà essere quella buona a partire da quella odierna, anche se la Torrelaghese è avversario ostico".

Match interno per il Mulazzo che ospiterà al “Calani“ il Pieve Fosciana. Dopo lo squillo di domenica scorsa contro l’Unione Tempio Chiazzano i lunigianesi saranno pronti a bissare quella bella prestazione, cercando di avere la meglio su una formazione da non sottovalutare.

Anche il Romagnano, dopo il pareggio contro la Folgor Marlia, proverà a sfruttare nel modo migliore il turno casalingo contro l’Atletico Lucca per superare una formazione che è reduce dalla vittoria contro i Diavoli Neri e che con 7 punti in classifica è posizionata in terza posizione. Sopra di lei il Montignoso che sarà impegnato in casa contro il Corsagna in una sfida sulla carta aperta a qualsiasi risultato.

Ilaria Gallione