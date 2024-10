Calcio In Terza Categoria avvio scoppiettante dei ragazzi di mister Balloni. Il Monti liquida la pratica Gragnolese. Carlotti: "Siamo stati più determinati»

MONTI

2

Gragnolese

1

MONTI: Novarino, Bellacci Giacomo, Richieri, Gerali, Chelotti Federico, D’Imporzano, Cresci (81’Malatesta), Bellacci A. (88’ Santini), Manassero (61’Ruffini), Tarantola (77’ Giubbani), Venturini (77’Oligeri). All.: Balloni.

GRAGNOLESE: Bacchi, Pigoni, Reburati, Pennucci, (56’ Battaglia), Lombardi, Fregosi (69’ Bertolini), Borghetti, Cecconi (81’Chelotti Fabio), Petacchi, Rosaia, Ballerini (76’Tedeschi). All.: Grandetti.

Arbitro: Sergiampietri di Carrara.

Marcatori: 54’ Cecconi, 64’ D’Imporzano, 66’ Ruffini.

MONTI – Ottimo esordio in Terza Categoria per il rigenerato Monti che all’ultima curva si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Nicola Venturini. La vittoria nel derbissimo contro la Gragnolese, una delle pretendenti al successo finale, è arrivato al termine di una prova convincente. I Valtaveronensi che alla vigilia avevano il pronostico avverso, vincono e soprattutto convincono e per adesso mandano in castigo le solite cassandre che volevano la formazione di Balloni fra le squadre destinate a recitare un ruolo di second’ordine.

Nel calcio delle esagerazioni e dei paradossi sarebbe tutto nella logica delle cose, ma non è così per “Riro“ Carlotti. Pacato, sereno nel giudizio del dopo Gragnolese, archiviato come la più classica delle giornate idonee per iniziare col piede giusto, sempre equilibrato nella disanima di una vittoria tanto voluta, quanto meritata. "L’importante era vincere e ci siamo riusciti – dice chiaro il presidente degli albiceleste – e, infatti, non nascondo che la cosa che mie è piaciuta di più nella mia squadra è stata la voglia di vincere, la voglia di provarci sempre. C’è ancora tanto da lavorare, e tanto ci sarà da soffrire, ma per vincere, e non per perdere. Ogni settimana sarà una battaglia per tutti noi, poi, è chiaro che ad un certo punto si evidenzieranno le 4/5 squadre più importanti".

Sul fronte Gragnolese c’è amarezza per las confitta. "Questa è una squadra da amare e da sostenere – spiega il team manager Pennucci –. Non siamo partiti col piede giusto ma può succedere. Siamo appena all’inizio e ci rifaremo a partire dal prossimo turno...".