Calcio, In terza Categoria la gragnolese cerca il riscatto in casa del forte dei marmi, Fosdinovo a caccia dei primi punti. Promette spettacolo il big match tra lo Spartak Apuane e il Salavetitia Seravezza

Il cartellone del campionato di Terza Categoria si apre alle 14,30 col big match Spartak Apuane-Salavetitia Seravezza, due squadre che viaggiano a braccetto sul tetto più alto della classifica con 6 punti. Primato condiviso con lo Sporting Forte dei Marmi che aspetta al “Versilia 1“, l’arrivo della Gragnolese. I biancoverdi lunigianesi, dopo la sconfitta registrata nel turno precedente sul “Castel dell’Aquila“ contro il quadrato Spartak Apuane, sono chiamati all’immediato riscatto, soprattutto dopo aver visto all’opera la squadra di Grandetti che ha provveduto in settimana a rinsaldarla sia sotto l’aspetto mentale che tattico.

"Una partenza in salita – sottolinea il ds Trasatti – che va cancellata, ma dobbiamo prestare molta attenzione perché il Forte è avversario di categoria superiore". Se la Gragnolese è chiamata a rimettersi subito in piedi, la stessa cosa la deve mettere in pratica il Monti contro lo Sporting Marina (ore 15,30) che allo stesso tempo deve confermare tutto il suo potenziale ritenuto dagli esperti di categoria superiore. Il “Rolando Rocchi“, alle 15,30, manda in scena la partita Podenzana- Attuoni. I padroni di casa, protagonisti per la terza volta consecutiva di fronte ai propri sostenitori cercheranno di bissare il successo centrato contro il Montagna Seravezzina che ospita sul “Tognocchi“ il Don Bosco Fossone.

L’Icf Fosdinovo fanalino di coda con Gragnolese e Montagna Seravezzina, contro il Retignano ha la ghiotta opportunità di cancellare alla casella punti lo zero. Il turno si concluderà lunedì con la partita in programma sul "Paolo Deste" ad Avenza, dove si trovano a confronto per la prima volta nella loro storia le neonate Virtus San Marco Luni e Cinquale.