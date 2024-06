Calcio. La ‘Mario Celli’ di Siena è campione d’Italia over 40. Sconfitto in finale il Montemiletto ai calci di rigore

Sono state due giornate intense quelle in cui si sono affrontate sei squadre sul campo erboso di Rapolano Terme, provenienti da Toscana, Liguria e Campania, per aggiudicarsi il titolo di Campione Nazionale di Calcio, over 40, dei Veterani dello Sport. Nella giornata conclusiva sono intervenuti il vice presidente dell’UNVS, Pierluigi Ficini e il Presidente del Comitato Regionale, Nicola Lofrese, che hanno avuto parole di plauso per l’ottima organizzazione del campionato. Ha poi vinto in finale squadra di casa della sezione ‘Mario Celli’ di Siena (nella foto) contro il Montemiletto che ha ceduto ai rigori 5-4. Un titolo che la squadra di Siena, allenata da Claudio Peluso, aspettava dallo scorso anno quando a Celle Ligure, perse la semifinale ai rigori contro Massa, finale poi vinta da Savona. La manifestazione si è poi conclusa con le partite di finale disputate dalle squadre divise, mediante sorteggio, in due gironi in cui, al termine delle quali, la classifica ha visto prevalere Siena e Montemiletto per la finale del 1° e 2° posto, Volterra e Savona per il 3° 4° quindi Massa e Aquilonia per il 5° e 6°. Sono stati premiati anche il miglior portiere Pasquale Mazzone di Montemiletto, il capocannoniere Oscar Salvatico di Savona con quattro reti e il miglior giocatore della finale Giordano Paoloni di Siena. Questi i Campioni Italiani di Calcio over 40: Raffaele Carignani, Alessandro Vannetti, Gheorghe Cret, Luca Pandolfi, Danilo Silvestrini, Massimiliano Capitani (capitano), Paolo Caroni, Tony Squillace, Giovanni Brandani, Antonio Cioffi, Alessio Zagami, Franco Gaito, David Bernice, Giordano Paoloni, Sandro Cresti, Red Borova, Massimo Pascuzzo, Marco Mannini, Emanuele Garozzo, Flavio Marchetti e Giuseppe Ruggiero. Allenatore Claudio Peluso, dirigente responsabile Patrizio Martini, dirigenti accompagnatori Leonardo Da Frassini, Daniele Petricci e Guido Bernice