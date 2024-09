Calcio Nella Coppa Italia e Toscana dilettanti pari in rimonta per il Pontremoli contro la Filattierese. Pontremolese bella solo a metà. Il Serricciolo piega il Mulazzo

Una giornata di Coppa Italia e di Copopa Toscana non rappresentano ancora un dato fortemente indicativo e non possono persuadere né in un senso, né in un altro, anche per la consistenza atletica e tattica che quasi tutte le squadre in questo avvio di stagione esprimono. Danno però un’idea, propongono cifre e soprattutto hanno fatto capire che tanti giocatori portano addosso parecchia ruggine che va assolutamente smaltita, anche perché domenica prossima inizia per la Promozione il campionato e lì bisogna farsi trovare pronti.

Prendiamo San Marco Avenza e Pontremolese. Lo ha definito "un esordio da sogno" Matteo Verdi, il nuovo allenatore dell’Azzurra, uno che, come calciatore, di partite ne ha giocate davvero tante, Ma domenica sul sintetico del “Raffi“ di Romagnano non si è vista troppa differenza tra le due squadre. Un equilibrio in campo che ha evidenzato pregi affini e difficoltà comuni, almeno per ora. L’1-1 sembrava in scrittura, con marchio molto tattico e stato di forma, ovviamente, ancora lontano. Si sono viste lacune che vanno cancellate in tempi brevi e questo dato il preparatore atletico Simone Menichetti lo sa benissimo.

Un Serricciolo affamato ha “cenato“ domenica pomeriggio al Calani e ha battuto il Mulazzo. Rossoblù rimaneggiati ma senz’anima sono sicuramente da completare nell’organico. La Fivizzanese s’è “bevuto“ il Monzone. La Medicea sulle colline di Podenzana ha evidenziato intensità e una condizione mentale eccellente, dimostrando di essere già un passo e mezzo avanti. Al contrario il Monzone, anche se arricchito dall’esperienza di giocatori con trascorsi illustri, scelti dall’area tecnica per favorire un cambiamento sostanziale non hanno (si spera per adesso) soddisfatto le esigenze che il derby e soprattutto il campionato di Seconda Categoria richiede.

C’era aria di tensione in casa della Filattierese per la sua prima stagionale, sull’altro fronte, quello della matricola Pontremoli, c’era curiosità morbosa, ebbene i padroni di casa avanti per due reti a zero, nella ripresa sono usciti dalla partita e non hanno opposto nessuna resistenza ai giovani pontremolesi, a tratti anche belli nonostante il caldo africano della “Selva“, hanno recuperato il doppio svantaggio. Ebal.