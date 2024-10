Calcio: oggi è rimasta in calendario solo Palanzano-Quattro Castella. Per domani regna l’incertezza. Il maltempo stoppa gli anticipi e tutti i giovani

Sarà un weekend calcistico fortemente condizionato dal maltempo di questi giorni e di queste ore: sono stati rinviati quasi tutti gli anticipi in programma oggi, e per quanto riguarda il programma di domani nulla è scontato e oggi verrà presa una decisione; potrebbero arrivare ulteriori sospensioni a causa dell’allerta meteo che sta colpendo la nostra regione.

Andiamo con ordine e partiamo dai rinvii di oggi: a ieri sera è rimasta in piedi solo una gara di Prima categoria, ed è Palanzano (5)-Quattro Castella (10). Si gioca alle ore 15 a Palanzano (nel parmense la situazione è meno preoccupante): i reggiani, nel girone B di Prima, hanno vinto le prime tre gare, e ora sono in leggera flessione con un punto nelle ultime due. Non va meglio ai parmensi: due sconfitte nelle ultime due. Arbitrerà Emanuele De Luca di Piacenza.

Sono state sospese e rinviate a data da destinarsi, invece, dal Comitato regionale e da quello provinciale le partite (che dovevano giocarsi oggi) Real Formigine-Rolo (Eccellenza), Luzzara-Boretto (Promozione), Sammartinese-Colombaro (Promozione), Campeginese-Guastalla (Prima categoria), Virtus Calerno-Rubiera Calcio (Seconda categoria), Montecavolo-Real Casina (Seconda) e Cadelbosco-Cavriago (Terza categoria). Rinviate anche molte gare giovanili a livello regionale: oggi niente Under 19 Elite, Under 19 e Under 18. Idem per i provinciali: il Comitato di Reggio ha sospeso d’ufficio le gare in programma fino a martedì degli Under 19, Under 17, Under 16 interprovinciale, Under 15 e Under 14. Ovviamente ferma anche l’attività di base delle scuole calcio. Di ora in ora potrebbe cambiare la situazione anche di domani, dall’Eccellenza alla Terza.

La situazione non è da sottovalutare: oggi saranno addirittura chiuse tutte le scuole della nostra provincia.