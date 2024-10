Calcio pesarese in lutto, oggi alle 15,30 il funerale nella chiesa di San Carlo. Pantano piange Franco Perugini:: "Lascia un vuoto incolmabile»

La società Pantano Calcio comunica che nella giornata di lunedi 30 settembre è venuto a mancare il dirigente Franco Perugini. "Franco – si legge nella nota del club che porta il nome di uno dei quartieri storici e più popolosi di Pesaro – , una vita nel mondo del calcio, ex dirigente e presidente della Junior Centro Città e da quest’anno dirigente del Pantano Calcio, lascia un vuoto incolmabile. Persona perbene che godeva dalla stima di tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo. La società Pantano Calcio esprime la sua vicinanza alla famiglia Perugini e per commemorare Franco osserverà un minuto di raccoglimento nella prossima partita di campionato dove giocherà col lutto al braccio. Per chi volesse dare un ultimo saluto a Franco si comunica che il funerale si terrà oggialle ore 15,30 alla Chiesa San Carlo Borromeo in via Nitti a Pesaro". La notizia della scomparsa di Perugini ha suscitato vastro cordoglio nel mondo del calcio dilettantistico locale, dove il dirigente era conosciuto e apprezzato da tutti per le sue doti umane e per le sue capacità gestioonali. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città e prima ancora, subito dopo la partita tra Vis e Perugua, del quartiere che ha dato natali a club storici come Bedosti, Victoria, Junior e naturalmente Vis Pesaro.