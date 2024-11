Calcio PRIMA CATEGORIA: la squadra di alberti approda agli ottavi grazie a una rete al 90’ di monopoli. Coppa Toscana: il Montignoso soffre ma all’ultimo tuffo elimina il Serricciolo

MONTIGNOSO

1

SERRICCIOLO

0

MONTIGNOSO: Tognoni, Costa, De Angeli, Della Pina, Verduci, Granai L., Granai M., Giulianelli, Monopoli, Vatteroni, Youssefi. All. Alberti.

SERRICCIOLO: Gabrielli, Berti, Lisi, Capocaccia, Guelfi, Lazzoni, Piscopo, Dell’Amico, Shqypi, Mancini, Barattini. A disp. Tonelli R., Tonelli M., Bondielli, Casciari, Di Negro, Magrack. All. Borghetti.

Arbitro: D’Elia di Lucca.

Marcatori: 45’ st Monopoli.

MONTIGNOSO – Il Montignoso soffre tanto contro un ottimo Serricciolo ma riesce comunque a vincere e a strappare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Toscana di Prima categoria. Come per il quarto turno di campionato, quando all’"Arcinaso" montignosini e lunigianesi non erano andati oltre lo 0-0, anche i sedicesimi di coppa allo stadio Del Freo di Montignoso sono bloccati per praticamente tutti i 90’. A decidere l’incontro è un gol, sugli sviluppi di calcio piazzato, a pochi istanti dal triplice fischio che avrebbe allungato la partita ai calci di rigore: punizione dal limite dell’area calciata fortissimo addosso a Gabrielli che non riesce a trattenere e sulla respinta Monopoli è stato rapidissimo ad avventarsi sul pallone e a ribadire in rete anticipando i difensori gialloblù. I galletti di Borghetti non riescono, quindi, a bissare il successo di domenica sul Romagnano in campionato e salutano la Coppa Toscana. Il Serricciolo domenica è atteso dalla seconda forza del campionato, l’Atletico Lucca. Il Montignoso invece prosegue senza sconfitte la sua cavalcata vincente sia in Prima, dove è in testa da solo, sia in Coppa, con gli ottavi in programma il 5 febbraio. Intanto domenica alla Renella arriva la Folgor Marlia, quarta in classifica, l’altra imbattuta del campionato.

Alessandro Salvetti