Calcio prima categoria: soddisfazione per il punto conquistato in casa della capolista. Serricciolo, un pareggio che sa di vittoria. Borghetti: "Prestazione da grande squadra»

Quarto pareggio stagionale per il Serricciolo ma stavolta il risultato ha un sapore diverso dagli altri. Il punto conquistato contro il Capannori, infatti, è frutto di una buona prestazione contro un avversario di tutto rispetto e che non a caso occupa la prima posizione in classifica, ora insieme all’Atletico Lucca. Un 1-1 che soddisfa quindi l’ambiente gialloblù, anche perché ottenuto in trasferta. "Abbiamo fatto una prestazione vera, da grande squadra – dice il tecnico Borghetti – e siamo stati capaci di soffrire il giusto contro una corrazzata. Siamo stati bravi a concedere poco e siamo andati sotto su rigore dopo una trattenuta. Nonostante lo svantaggio non ci siamo disuniti e abbiamo reagito. Grazie a una bellissima azione corale, finalizzata con il gran gol di Barattini, abbiamo trovato il pareggio. Questa volta posso solo complimentarmi con i ragazzi perché sono andati oltre le assenze e le difficoltà e hanno avuto la caparbietà e l’atteggiamento giusto. Ora siamo consapevoli che, pur decimati, potremo giocarci le nostre carte. Per questo dovremo subito metterci al lavoro con la testa alla prossima importante sfida contro il Romagnano".

Anche il segretario e dirigente Gilli sottolinea il carattere della squadra: "In campo i ragazzi sono stati molto bravi a tenere testa a un avversario del genere e a tornare a casa con un meritato pareggio. Gli assenti sono tanti da inizio stagione e purtroppo stanno aumentando. Durante il match si sono infortunati, infatti, altri giocatori. Nel primo tempo sono usciti anzitempo Carli e Marco Vegnuti, mentre nella ripresa è stata la volta di Bondielli. In settimana faremo i conti con gli indisponibili, nella speranza di poter recuperare qualche elemento. Una nota di merito va a Mattia Vegnuti, giovane del 2005, che è stato uno dei migliori in campo".

Ilaria Gallione