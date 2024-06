Calcio Primi verdetti nel Torneo delle Frazioni di Montingoso. Il Cerreto supera l’esame Prado. Morelli mette a segno una tripletta

Cerreto

3

Prado

1

CERRETO: Tognoni, Lazzini, Lucaccini, Pucci, Papi, Morelli, Guidi, Papi Y., Leone, Sermattei, Turba, Bonini, Canciello, Elisei, Ndoci, Vietina. All. Balloni.

PRADO: Amico, Berti, Tonazzini, Manfredi, Fortini, Andrei, Bedini, Gabrielli, Nicoletti, Martines, Lorenzini, Fubiani, Michellotti, Chioni, Marmeggi, Bongiorni, Giorgini, Gabrielli, Bay. All. Bertelloni.

Marcatrori: 39’ (rig.), 65’, 78’ Morelli (C), 47’ Amico (P).

MONTIGNOSO – Il primo playoff del Torneo delle Frazioni di Montignoso, Memorial Paolini, ha visto vincere per 3-1 il Cerreto sul Prado. Mattatore della serata il bomber Morelli, autore di una tripletta.

La formazione di mister Balloni ha giocato a viso aperto e sul finire del primo tempo ha rotto gli equilibri con Morelli che ha trasformato un calcio di rigo e concesso per un evidente fallo di mano.

La reazione del Prado non tarda e a inizio ripresa perviene al pari con Amico. La partita si anima e il Pardo resta in dieci per l’espulsione di Andrei. Il Cerreto approfitta della superiorità numerica e si porta nuovamente in vantaggio ancora con Morelli. Il Pardo cerca il tutto per tutto ma si scopre e lascia ampi spazi alle ripartenze degli avversari. La partita praticamente si conclude quando il Prado resta in 9 per l’espulsione di Chioni e il Cerreto mette a segno la terza rete.

La squadra diretta da Balloni tornerà in campo il 2 luglio per la semifinale dove ad attenderla ci sarà il Cervaiolo.