Calcio Promozione - La regina del girone D pareggia solo nel finale. Il Cervia resta al secondo posto. Il Classe mette paura alla capolista Fratta

Nel recupero dell’intera 4º giornata del girone D di Promozione, il Classe mette paura alla capolista Fratta Terme che pareggia 1-1 solo nel finale con Spadaro, dopo il vantaggio al 7’ dei ravennati con Andalò.

Buon pari (0-0) del Cervia United a Riccione e conferma del secondo posto.

Per il resto tutte sconfitte per le ravennati con lo Sparta Castelbolognese caduto a Civitella 2-1 dopo essere stato 1-0. Promozione, girone D (recupero 4ª giornata): Bakia Cesenatico-Misano 1-0 (47’ st Fr. Nava), Civitella-Sparta Castelbolognese 2-1 (16’ st rig. D. Placci (SC), 35’ st rig. Monti, 45’ st Ricci Frabattista), Classe-Fratta Terme 1-1 (7’ pt Andalò (C), 32’ st Spadaro), Diegaro-Bellariva Virtus 2-0 (27’ pt Altieri, 34’ st rig. Longobardi), Edelweiss-Forlimpopoli 2-2 (38’ pt Corzani (E), 2’ st Totaro (E), 28’ st Milandri, 40’ st Radoi), Frugesport-Young Santarcangelo 0-4 (26’ pt Cecconi, 45’ pt Caverzan, 18’ st Fuchi, 40’ st Galassi), Riccione-Cervia United 0-0, San Pietro in Vincoli-Verucchio 1-4 (19’ pt rig. e 28’ pt Fratti, 14’ st Borgini, 18’ st Canini, 38’ st Michelucci), Savignanese-Stella 4-1 (44’ pt Fedeli, 4’ st Renzi (St) 19’ st rig. Fedeli, 33’ st J. Bullini, 37’ st L. Genghini). Classifica: Fratta Terme 14; Cervia United, Bakia 13; Misano 12; Young Santarcangelo 11; Classe, Savignanese, Diegaro, Stella 10; Civitella, Riccione 9; Forlimpopoli 8; Verucchio 7; Sparta Castelbolognese 5; San Pietro in Vincoli 4; Frugesport, Bellariva Virtus 3; Edelweiss 1.

u.b.