Calcio seconda categoria: il giocatore appende le scarpe al chiodo. Monzone, Ciuffani dice stop: "Grazie di tutto». Fini sarà il nuovo allenatore

"Grazie di tutto". Termina così il messaggio che Alessandro Ciuffani ha inviato alla dirigenza del Monzone 1926 all’indomani dell’ultima partita di campionato, giocata a Massarosa. "Un ringraziamento di cuore lo rivolgo alla grande famiglia del Monzone, dove ho militato per dieci anni – dice l’ex capitano del Monti e del club granata – incontrando, come avviene nelle piccole comunità calcistiche, qualche problema ma soprattutto momenti di amicizia e di gioia che rimarranno per sempre nei miei migliori ricordi. Sono veramente felice di aver partecipato anche solo per un piccolo frangente alla gloriosa storia di questa società e spero che le aquile volino sempre più in alto".

In realtà i ringraziamenti li merita il ’Ciuffo’ e glieli hanno esternati tutti i dirigenti, a partire dal presidente Andrea Sisti, e tutti i suoi compagni di squadra, per i quali è stato un esempio di correttezza, di serietà, di attaccamento ai colori della maglia. Mai un allenamento saltato, neppure dopo una dura giornata di lavoro. Più volte ha indossato la fascia di capitano. La sua decisione non ha colto di sorpresa la società lunigianese, che ancora spera che non sia definitiva, anche se Ciuffani non è uno che "gira intorno alle cose". In molti lo cercheranno ancora e lui magari ci riproverà, in spregio all’età.

Per un Alessandro che va, un altro Alessandro che viene. Si tratta di Fini e non è un giocatore (ma è stato del Monzone alcuni anni fa) bensì l’allenatore che nelle ultime stagioni ha raggiunto risultati brillanti nel Ricortola. L’incontro tra il diesse Mastorci e il tecnico c’è stato e nelle prossime ore dovrebbe scattare l’ufficialità dell’assunzione.

