Calcio Serie B: l’auspicio è che venga confermato il debutto interno domenica con il Mantova. Carrarese, ore di attesa per lo stadio dei Marmi

Ultime ore di attesa per conoscere il campo dove domenica la Carrarese giocherà la partita di ripresa del campionato di serie B contro il Mantova. Tutto porta a pensare che sarà lo stadio dei Marmi, ma la società gialloazzurra sta tenendosi anche un piano alternativo che potrebbe non essere Pisa, visto che risulta che vi sia stata fatta una risemina che ne rende la disponibilità in forse. Domattina i ragazzi di Calabro riprenderanno gli allenamenti al centro sportivo di Montignoso. Si vive alla giornata e per mercoledì non c’è ancora un programma fissato. La speranza è di poter fare il primo allenamento a Carrara sul nuovo campo.

Non ha problemi di impianti coi quale fare i conti il Mantova che fra l’altro sabato ha disputato un’amichevole di lusso in terra lariana contro il Como di Fabregas. I virgiliani si sono imposti per 2-1 sui quotati rivali nonostante il tecnico Davide Possanzini, che domenica non sarà in panchina perché squalificato, abbia concesso spazio giocatori che fin qui hanno avuto meno minuti.

E’ arrivata una notizia importante a livello disciplinare. La Corte federale d’Appello a sezioni unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha infatti respinto il reclamo del Cosenza, confermando i 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e la sanzione di 10mila euro di ammenda inflitti dal Tribunale federale nazionale nell’ambito di due diversi procedimenti per il mancato pagamento nei termini previsti di alcune ritenute Irpef e contributi Inps. I calabresi restano, quindi, in fondo alla graduatoria del campionato di B con 5 punti. La Carrarese mantiene il terzultimo posto davanti al Frosinone. La salvezza diretta al momento è lontana 3 punti.

