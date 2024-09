Calcio Serie D: i ragazzi di Marchini, ancora a zero punti, cercano una svolta stasera alle 20.45 in trasferta al ’Galli’. Il Progresso a Imola per muovere la classifica

CASTEL MAGGIORE (Bologna)

Non è certo iniziata nel migliore dei modi la stagione del Progresso. Con tre sconfitte in altrettante partite di campionato, la formazione di Castel Maggiore è infatti l’unica squadra del girone D di Serie D a non essere ancora riuscita a muovere la classifica. La voce punti recita dunque il numero zero ed anche i dati riguardanti i gol fatti (appena uno) e quelli subìti (ben sei) sono al momento tutt’altro che rassicuranti.

Ma nel calcio, si sa, molto spesso basta una semplice scintilla per cambiare lo scorrere della stagioni e l’auspicio, in casa rossoblù, è quello che questa scintilla possa essere trovata già stasera nell’anticipo in programma alle 20,45 sul campo dell’Imolese. Nonostante abbia ulteriormente ringiovanito la rosa rispetto a quella che ha disputato l’ultimo campionato, il team di Imola ha approcciato piuttosto bene a questa nuova stagione dal momento che, in queste prime tre partite, sono arrivati sei punti. Sette giorni fa, i rossoblù imolesi (che prima avevano battuto il Corticella) sono stati capaci di andare ad espugnare il terreno di gioco del Cittadella Vis Modena che, prima di questa partita, si trovava in testa a punteggio pieno.

A punteggio ‘vuoto’ è invece, come detto, la band di Davide Marchini che, archiviati i ko contro Sasso Marconi, Tuttocuoio e Pistoiese, farà di tutto per mettere a referto i primi punti di questa stagione. Riuscirci non sarà facile, ma per alimentare il sogno salvezza urge al più presto una repentina svolta dal punto di vista dei risultati.