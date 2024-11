Calcio Serie D. Il Poggibonsi va all’assalto della pericolosa Orvietana. Giallorossi decisi a conquistare tre punti molto preziosi

Sfida casalinga con l’Orvietana per un Poggibonsi tutt’altro che a ranghi completi, a causa di provvedimenti disciplinari e di acciacchi tra i i componenti della rosa di Stefano Calderini (nella foto). Alle 14,30 il confronto allo stadio Stefano Lotti per i giallorossi che in settimana hanno inserito formalmente in gruppo il centrocampista Alessandro Massai, classe 1998, reduce dall’esperienza della scorsa stagione con la Sangiovannese e da altre annate in club dei dilettanti nazionali. Il tecnico dei Leoni cerca, come suo solito, la soluzioni più idonee all’interno di un organico che può offrire anche tra i più giovani delle valide opportunità per ovviare agli stop non irrilevanti che interessano soprattutto la retroguardia e la mediana, stando anche ai riscontri dell’infermeria relativi già alle scorse settimane, cui fanno seguito adesso le squalifiche a carico di Cecconi e Marcucci e e nuove situazioni da valutare a livello fisico in una settimana che ha visto anche l’annunciato intervento chirurgico di Boganini. Gli ospiti odierni del Poggibonsi riescono a distinguersi per il buon rendimento sul rettangolo, secondo una linea di condotta tenuta anche in occasione – non inganni il passivo vistoso – della partita interna con il Livorno capolista del 27 ottobre. Compito del Poggibonsi, dunque, provare ad arginare la volontà di recupero di posizioni di un team che ha nel ruolino esterno uno dei suoi punti di forza. A dirigere il match, Lorenzo Spinelli di Cuneo. Assistenti, Usman Ghani Arshad di Bergamo e Alessio Mulassano di Cuneo. Uno schieramento iniziale per il Poggibonsi (ore 14,30): Pacini, El Dib, Fremura, Martucci, Borri, Mignani, Valori, Fracassini, Vitiello, Bellini, Belli.

Per il campionato nazionale juniores, il successo ieri pomeriggio del Poggibonsi fuori casa proprio con l’Orvietana: 3-1 il verdetto a favore della formazione allenata da Michele Beoni nei confronti del team biancorosso. Il Poggibonsi, ora a quota 9 nella graduatoria del girone H, è andato a segno con Capezzuoli e Fermi, beneficiando anche di una autorete per il definitivo tris.