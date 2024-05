Calcio Serie D Poule Scudetto. La Pianese affila le armi. Domenica c’è il Campobasso. Il ds Cangi: "Nei primi due posti sono arrivate le migliori»

Sul monte Amiata si continua a respirare aria di festa, per la promozione in Serie D, appena centrata dalla Pianese. Ma la squadra di Prosperi ha ancora ora un altro impegno da onorare, la Poule Scudetto. I bianconeri partiranno domenica tra le mura amiche del Comunale, affrontando il Campobasso. In caso di vittoria scenderanno in campo a Carpi domenica 19, in caso di pareggio o di sconfitta giocheranno, sempre in terra emiliana, mercoledì 15 maggio. Uno dei grandi artefici di questa stagione straordinaria il ds Francesco Cangi (nella foto). "Facendo un passo indietro, da quando sono arrivato due stagioni fa – le sue parole –, ho trovato una realtà sana, solida, forte, che mi ha sempre fatto lavorare bene. Io ho messo in pratica quello che la società e il presidente volevano"". A inizio campionato – ha aggiunto il diesse bianconero –, sono stati confermati sei giocatori e sono rimasti Gagliardi e Simeoni, una sicurezza: siamo riusciti a costruire questo percorso vincente, che non ci vedeva favoriti, benché dentro di me sapessi che avevamo tutte le carte in regola. Stiamo già iniziando a programmare il futuro: nelle persone con cui parlerò, voglio trovare tanto entusiasmo". A cedere il testimone, due anni fa, a Cangi è stato Renato Vagaggini, oggi al Follonica Gavorrano, ma per 23 anni in bianconero, tre da giocatore e 20 da direttore. La sua squadra, alla fine, è arrivata seconda, all’orizzonte i play off, preludio della Coppa Italia. "Il campionato l’ha vinto la squadra che è rimasta più in testa alla classifica rispetto alle altre – ha commentato il diggì –. Onore dunque ai vincitori. Se comunque andiamo ad analizzare l’andamento della stagione, nelle prime cinque partite abbiamo fatto 7 punti e loro 12, mentre nelle ultime sei loro 13 e noi 9. Nella parte centrale del campionato abbiamo dunque raccolto più punti noi, ma queste analisi lasciano il tempo che trovano. C’è da dire che al primo e al secondo posto sono arrivate le migliori".