Calcio terza categoria, la nuova società debutterà domani alle 15.30 contro il Castel de’ Britti. San Pietro in Casale, un ritorno ’Real’ nel pallone

Comincia un’avventura "Real" a San Pietro in Casale. Il comune bolognese avrà infatti nel Real San Pietro le velleità di successo legate al mondo del pallone, con la nuova società che ripartirà dalla terza categoria e si stacca definitivamente dalla società "madre" Basca, cambiando appunto nome (da Real Basca con cui era partito il progetto nel 2020) e presentandosi con una due giorni di festa al centro Sportivo Faccioli andati in scena tra il 31 agosto e l’1 settembre. L’occasione ha permesso di lanciare ufficialmente la sfida alla terza categoria per cercare la promozione, con una rosa infarcita di giovani e soprattutto di giocatori cresciuti localmente. L’obiettivo dichiarato della società è riportare a casa i ragazzi che nel corso degli anni hanno preso altre strade, anche a causa della mancanza di una realtà locale, per dare un’impronta ancor più legata al territorio. La rosa potrà ccontare sulle qualità e sull’esperienza tra gli altri di Fabio Maggiori, Giuseppe Chimenti, Michele Angerillo e Mattia Poggi. La dirigenza tutta al femminile, con la presidente Giada Poggi e la vice Liliana Gozza non ha voluto nascondere le ambizioni della squadra pur promettendo una crescita sostenibile e graduale per dare un lungo seguito al progetto, forti anche dei consigli di Fulvio Poggi, a lungo nel mondo del calcio provinciale. A sostenere la squadra anche una serie di partner locali che si sono impegnati per supportare il Real San Pietro e anche un nutrito gruppo di tifosi che si è dotato di bandiera, magliette e cori che segue tutte le partite, anche in trasferta. Ora toccherà ai ragazzi di mister Silvio Valbonesi ripagare la fiducia accordata.

Il debutto in campionato sarà domani alle ore 15.30 al Bulgarelli di San Pietro in Casale: avversario di turno il Castel de Britti.

Gianluca Sepe