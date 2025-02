Calcio Uisp. Arcore a Vimercate. Missione: risollevarsi

C’è già una severa prova d’appello per la capolista del campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. La Leoni Arcore, finora dominatrice del torneo, affronta stasera a Vimercate (ore 21.30, Leon Arena) il Leon. La sfida dovrà verificare lo stato di forma della prima della classe, nel turno precedente battuta in casa per 4 a 2 dall’Agrate Rondeau Cafè. Il successo esterno ha permesso alla compagine agratese, approdata a quota 32, di ridurre a due lunghezze il distacco dalla capolista. Quest’ultima, nel tentativo di rimettersi in carreggiata, dovrà stare attenta al Leon, matricola agguerrita.

Gli altri incontri in calendario domani: l’Agrate Rondeau Cafè si troverà di fronte i Gentlemen Monza alle 13.30 a Carugate al centro sportivo comunale. In classifica Real Villasanta e Tribe si dividono il terzo posto con 25 punti. Entrambe giocheranno in casa: una a Villasanta con l’Excelsior (ore 14.30, centro sportivo comunale), l’altra a Milano con l’Olimpic Trezzanese (ore 14, centro sportivo Cambini).