Calcio, verso il campionato di Promozione. Levanto si tiene stretto il pareggio di Coppa: "Buon inizio ma troppi errori sotto porta»

Soddisfazione in casa Levanto per il pareggio con cui i rivieraschi hanno debuttato in Coppa Italia di Promozione sul campo del Magra Azzurri, anche se resta un briciolo di rammarico per le occazioni create e non concretizzate. "Comunque una partita equilibrata – afferma il vice allantore Matteo Beretta – e complimenti al Magra Azzurri per la disposizione in campo e la determinazione. Della nostra squadra mi è piaciuta soprattutto la tenuta atletica". Nella seconda giornata di Coppa Italia in programma il debutto casalingo nella nuova stagione sportiva, domenica prossima 8 settebre alle 18 contro il Follo al ’Raso Scaramuccia’. Nel frattempo la società ha ufficializzato staff e rosa dei giocarori. Presidente: Dimitri Queirolo. Vicepresidenti: Enrico Maggiani, Renzo Currarino, Mario Caridi. Segretario: Piergiorgio Bussani. Direttore sportivo: Raffaele Sassarini. Prima squadra Allenatore: Samuele Bagnasco. Viceallenatore: Matteo Beretta. Rosa giocatori: Agrò, Aliaj, Ambrosini, Bagnasco Mr., Bagnasco Mt., Barilari, Bonati, Callo, Catena, Colla, Daniello, Delvigo, Folli, Lagasco, Lagaxio, Lagaxo, Magistrelli, Martinez, Moggia, Motto, Nicora F., Nicora M., Padi, Rezzano, Righetti, Rollandi, Tiscornia, Tuvo, Villa, Viviani e Zoppi. Allenatore Juniores: Maurizio Erbetta

Rosa Juniores: Arpe, Viviani, Barletta, Catania, Kapaj, Lagasco, Lagaxio, Mergotti, Moggia, Raggi, Ruvo, Schiaffino, Agro’, Cappelletti, Milazzo, Saudino, Bertoni, Federiconi, Marzola, Menini, Varsi.

Settore giovanile. Responsabile: Luca Beccarelli. Direttore tecnico: Antonio Sassarini. Segretario: Nicola Salvadori. Tecnici Allievi: Dimitri Agata, Giovanissimi: Gianni Di Staso coadiuvato da Benedetta Scuderi. Esordienti: Giuseppe Gigliotti coadiuvato da Benedetta Scuderi, Pulcini: Diego Lemonci, Primi Calci: Lorenzo Currarino.