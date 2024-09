Carrarese Oggi alle 16,15 la Curva Nord “Lauro Perini“ incontrerà la squadra e conferma che diserterà la trasferta al “Picco“. "I nostri ideali valgono più di qualsiasi partita»

La Curva Nord Lauro Perini ha chiesto e ottenuto un momento di ritrovo con la squadra questo pomeriggio alle ore 16,15 alla Fossa dei Leoni per farle sentire quanto conta questa partita per i tifosi anche se domani non saranno allo stadio. "Non ci tesseriamo, la nostra dignità e i nostri ideali valgono più di qualsiasi partita". Ha comunicato a chiare lettere la Curva Nord da sempre contraria alla tessera del tifoso che ritiene una violazione dei principi di libertà e del diritto di vivere la propria passione sportiva in maniera spontanea. Da anni porta avanti una battaglia di coerenza e rispetto nei suoi valori che non vuole e non può tradire neanche di fronte al derby in una cornice tanto attesa come la serie B.

Il “Picco“ domani sarà, quindi, tutto bianconero. Ieri si era superata quota 10.000 biglietti venduti ed i meno di 500 rimasti disponibili potrebbero andare esauriti in queste ultime ore. Da Carrara, invece, alla fine arriveranno meno di un centinaio di spettatori rispetto ai 1500 che può ospitare il settore ospiti. A livello di infermeria va registrato il serio infortunio occorso a Michele Cavion che ha riportato la frattura della falange distale del quinto dito del piede destro e sarà costretto ad uno stop di una certa entità. Falco sta accelerando il processo di inserimento ma non farà ancora parte dei convocati tra cui rientreranno, invece, sia Oliana e Giovane che hanno superato gli acciacchi accusati domenica contro il Sassuolo.

Gian. Bond.