Colpo Mesola nel derby. Pattaro segna nel recupero

COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Temporin, Tassinari (58’ Vultaggio), Taroni (66’ Grassi, 94’ Tavolieri), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Marongiiu,. Allenatore: Candeloro

MESOLA: Calderoni, Teodolinda, Biolcati (86’ Tofan), Minarelli (73’ Marandella), Marcolini, Guarnendo, Crosara (66’ Lucci), Neffati, Ferro (79’ Pattaro), Cantelli, Davo. Allenatore: Cavallari.

Arbitro: Franceschi di Ferrara.

Marcatore: 93’ Pattaro.

Note: ammoniti Minieri, Marongiu, Neffati, Marcolin, Crosara. Espulsi Temporin e Telloli.

Succede un po’ di tutto nel derby sentitissimo tra Comacchiese e Mesola, che inaugura il campionato interno dei lagunari: nubifragio, espulsioni, rete vincente degli ospiti nel recupero. Una battaglia in una sfida mai banale.

Nel primo tempo le due squadre si controllano e si studiano perché nessuno ci sta a perdere. Poi arriva l’intervallo, quando un improvviso nubifragio si abbatte sullo stadio, rischiando di far rimandare la gara. E invece Giove Pluvio si fa più clemente e le due compagini possono tornare a darsele di santa ragione. Eppure la pioggia insistente e l’allerta arancione non avevano impedito l’afflusso del grande pubblico per il derby – che verrà peraltro bissato mercoledì in Coppa, in serale (ore 20.30) – con il Mesola del grande ex, il tecnico Oscar Cavallari. Le poche emozioni del primo tempo lasciano spazio a una gara più combattuta quando infine si decide di riprendere. Al 57’ bel cross di Marongiu dalla destra, davanti alla porta va di testa Gherlinzoni che mette alto non di molto.

Al 58’ si fa male Tassinari in uno scontro di gioco ed è costretto ad uscire. Al 65’ punizione di Marongiu da sinistra, pericolo nell’area ospite, ma nessuno riesce a toccarla. L’espulsione di Temporin per fallo da ultimo uomo al 67’ sembra dare paradossalmente verve ai lagunari, che si fanno più pericolosi e al 75’ reclamano un rigore per tocco di mano in area. Nei minuti di recupero la risolve Pattaro con un gran gol al volo con palla a spiovere, che fa esplodere la gioia del pubblico ospite.

Cinzia Boccaccini