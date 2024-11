Coppa Italia Serie D: tante turnazioni oggi nei verdazzurri mentre preoccupano le condizioni del trequartista Bellini. Il Seravezza ospita il San Donato del ’Condor’

Coppa con turnover ampio per il Seravezza Pozzi oggi alle 14.30 al “Buon Riposo“ contro il San Donato Tavarnelle allenato dal ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli che è già stato affrontato dai verdazzurri in campionato nella 4ª giornata quando finì 0-0 sempre allo stadio di Pozzi. Il tecnico dei versiliesi Lucio Brando approfitterà dell’occasione per fare tante turnazioni e ruotare i molti elementi giovani che ha in rosa, così da dare un’opportunità a tutti di mettersi i mostra sfruttando la Coppa Italia di Serie D come vetrina per guadagnare posizioni nelle gerarchie in vista del campionato che è ciò che conta ed interessa decisamente di più, sia al Seravezza sia allo stesso San Donato. Rimarranno fuori infatti nei verdazzurri almeno quattro big, uno reparto: risparmiati infatti il portiere Lagomarsini, il difensore Sanzone (che domenica a Civita Castellana aveva giocato nell’inedito ruolo di terzino destro nel 4-4-2), il centrocampista Greco e l’attaccante Benedetti. Probabilissimo riposo pure per Menghi, per il 2006 Paolieri e forse per Lepri. Inoltre è out per infortunio il numero 10 Bellini, per il quale si sta aspettando l’esito della risonanza fatta lunedì sera dopo la lussazione di domenica rimediata in terra laziale e costatagli il cambio anzitempo. Ai box per infortunio poi ci son sempre i lungodegenti Sforzi, Marinari e Delorie.

"Darò senza dubbio alcuno spazio a chi finora ha giocato meno – ammette Brando – non vogliamo certo snobbare la Coppa ma è giusto che qualcuno che sin qui ha tirato la carretta rifiati un po’, specialmente in mezzo al campo. E poi voglio vedere che risposte mi daranno i tanti ragazzi di qualità giovani e giovanissimi che abbiamo. Per loro sarà un bel banco di prova in una partita vera contro un avversario solido e di valore".

Probabile formazione (3-4-2-1): 22 Borghini (’04); 27 Caddeo (’05), 3 Coly (15 Casani, ’05), 24 Beconcini (’05); 16 Salerno (’04), 4 Mosti (21 Bedini), 11 Sessa (’06), 26 Bartolini (’05); 25 Conde (’06), 20 Bocci (’05); 30 Stabile (’04). All. Brando.