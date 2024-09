Coppa Italia, vittoria per 2-0 contro la Pietralunghese: Ellera, Cannara e Terni Fc le possibili avversarie. Valori e Pasquali per la semifinale. Il Sansepolcro aspetta il sorteggio

SANSEPOLCRO

2

PIETRALUNGHESE

0

SANSEPOLCRO (4-3-3): Mariangioli; Innocentini (62’ Merciari), Petricci, Adreani, Carbonaro (62’ Del Siena); Brizzi, Gorini, Gennaioli; Quadroni (77’ Barculli), Bartoccini (58’ Pasquali), Valori (58’ M. Mariotti).

All. Antonio Armillei.

PIETRALUNGHESE (4-3-3): Ciribe; G. Mariotti (46’ Capezzuto), Magalotti, Guerri, Brunella (61’ Varone); Aquilini (8’ Masellis), Locchi, Biela; Simoncini (61’ Ventanni), Marinelli (61’ Ndiaye), Mangiaratti.

All. Luca Pierotti.

Arbitro: Antonelli di Foligno.

Reti: 43’ Valori rig., 69’ Pasquali.

SANSEPOLCRO - Obiettivo centrato dal Sansepolcro, che batte per 2-0 al Buitoni la Pietralunghese e si qualifica per le semifinali della fase regionale umbra della Coppa Italia di Eccellenza per effetto della sconfitta (3-4) subita dal Città di Castello a Pierantonio. Quest’ultima formazione chiude a quota 6 assieme ai bianconeri, che passano per aver vinto (3-1) lo scontro diretto. Ritmi non sostenuti fra due squadre che all’inizio hanno dato spazio a diverse seconde linee; più attivi i padroni di casa, vicini al gol con Bartoccini al 14’ e risposta degli ospiti con il tiro da favorevole posizione di Simoncini, bloccato in due tempi da Mariangioli. Prima del riposo, il Sansepolcro cambia marcia e al 38’ Quadroni (ex di turno) corregge di poco fuori un invito dalla sinistra di Carbonaro con velo di Bartoccini, poi al 40’ Brizzi scarica per Valori, la cui botta è deviata sopra la traversa da Ciribe. Al 42’, su un traversone apparentemente innocuo di Gorini, Giovanni Mariotti manca l’intervento in anticipo su Valori e lo mette giù in area. Rigore ineccepibile, che lo stesso Valori trasforma spiazzando il portiere. Nella ripresa, il vivace Pasquali è una spina nel fianco della difesa rossoblù e al 69’ mette al sicuro il risultato con un pregevole spunto personale: palla recuperata sull’out di destra, ingresso dentro i 16 metri e secco destro che trafigge Ciribe. Pasquali sfiora la doppietta al 29’, al termine di una combinazione con Merciari, ma Ciribe è bravo nell’intervento ravvicinato. I minuti scorrono e a Pierantonio il Città di Castello riesce solo ad accorciare le distanze: il passaggio del turno è blindato.

Claudio Roselli