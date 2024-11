Così in campo Nella lista dei convocati mancano ancora l’attaccante Falco e il difensore Hermannsson. Belloni si ferma, al suo posto convocato Cavion

MODENA (4-3-3): Gagno; Della Valle, Zaro, Caldara, Idrissi; Battistella, Gerli, Santoro; Caso, Defrel, Palumbo. A disp. Sassi, Beyeku, Cotali, Botteghin, Cauz, Di Pardo, Duca, Oliva, Magnino, Bozhanaj, Bagheria, Abiuso, Gliozzi, Ponsi. All. Mandelli.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Giovane, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Cherubini, Shpendi. A disp. Chiorra, Mazzini, Guarino, Oliana, Motolese, Bouah, Cavion, Zuelli, Palmieri, Capello, Panico, Finotto, Cerri. All. Calabro.

Arbitro: Mario Perri di Roma.

Assistenti: Alessio Tolfo di Pordenone e Stefano Galimberti di Seregno.

Quarto ufficiale: Gianmarco Vailati di Crema.

Var: Luigi Nasca di Bari.

Avar: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Stadio: Alberto Braglia (ore 15).

CARRARA – Non c’è Belloni (nella foto) nella lista dei convocati della Carrarese. Il jolly apuano, schierato fra l’altro titolare nell’ultimo match pareggiato allo stadio dei Marmi contro la Juve Stabia, ha accusato un risentimento che lo ha escluso in extremis dalla lista degli arruolabili. Al suo posto figura Cavion. Restano fuori dai 23 sia Falco che Hermannsson oltre ai soliti Grassini e Maressa. Per Falco si sta scegliendo una linea prudenziale e si sfrutterà anche la sosta imminente per cercare di riportarlo alla piena efficienza.

Discorso diverso per il difensore Hermannsson che evidentemente in questo momento non sta convincendo lo staff tecnico azzurro. L’islandese è alla quinta esclusione consecutiva. Non rivede il campo dalla gara interna con la Reggiana nella quale partì titolare uscendo poi per infortunio. Il difensore nordico paga il fatto che la retroguardia nel frattempo sta andando benissimo ma il non trovare più spazio neppure in panchina è un chiaro segnale che il tecnico pugliese si aspetta di più dal giocatore. Hermannsson, fra l’altro, stavolta è stato lasciato fuori anche dalla nazionale dove era rientrato tra i pre-convocati. Gianluca Bondielli