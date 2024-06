Dilettanti. Il Terre di Castelli tenta la remuntada e va in diretta tv . La Cittadella fa subito il bis di punte con bomber Sala

In una cornice da categoria superiore (2mila spettatori attesi, di cui mille ospiti, diretta tv sul canale 99 di Trsp e su Super J Tv), il Terre di Castelli cerca la remuntada oggi alle 16 allo stadio ’Ricci’ di Sassuolo dove arriva il Giulianova nel ritorno della semifinale playoff per la Serie D. Si parte dall’1-0 per gli abruzzesi dell’andata: alla squadra di Domizzi serve un successo con 2 gol di scarto, con l’1-0 si andrebbe a supplementari e rigori, mentre per i gol doppi in trasferta una sconfitta dal 2-1 in su di un gol qualificherebbe comunque il Giulianova. "Ci siamo preparati bene - spiega mister Domizzi -. Purtroppo siamo molto corti sugli under con Bruno squalificato, qualche acciacco e Prandini che è al Memorial Bresci". Il tecnico nel 4-3-3 dovrebbe rilanciare Scarlata dal 1’, out i soliti Gozzi, Uhunamure, Massari e Sakaj. Chi passa troverà in finale per la D (9 e 16/6) la vincente di Maccarese-Terranuova Traiana (and. 1-2); Granamica, ko 3-1 in casa, gioca domani sul camp dello Zenith Prato, chi vince troverà in finale per la D (9 e 16/6) la vincente di Unipomezia-Castelfidardo (and. 3-2).

Mercato. Dopo Formato la Cittadella sta per fare il bis dal Lentigione con l’altro attaccante Federico Sala (‘99), 7 reti in campionato. In Promozione La Pieve ufficializza la punta Carpeggiani dal San Felice. In Prima l’ambizioso Medolla rinforza la difesa con Lorenzo Saracino (2002, in foto col presidente Levati) dal Cavezzo, alla Mirandolese Federico Pozzetti, punta ex Quarantolese. In Seconda alla Modenese il centrocampista Lugli.

Ripescaggio. La Bobbiese neo promossa in Eccellenza ha annunciato che rinuncerà alla categoria: certo per ora solo il ripescaggio dello Scandiano in Eccellenza.

d.s.