Dopo la sconfitta contro il Montevarchi i biancorossi tornano in casa contro la formazione allenata da Bonuccelli. Terranuova, con il San Donato vietato fallire. Becattini con tante assenze a centrocampo

Dopo la seconda sconfitta stagionale, il Terranuova scende in campo per il turno infrasettimanale di campionato tra le mura amiche del Matteini. Ad attendere i biancorossi ci sarà il San Donato Tavarnelle, che sabato scorso ha superato di corto muso la Sangiovannese di Bonura. Quattro punti separano le due compagini: 5 per il San Donato, in piena zona retrocessione, 9 per il Terranuova, finora salvo. I gialloblu ritroveranno in panchina il "Condor" Bonuccelli, rimasto fuori per quattro giornate di squalifica. Becattini, invece, avrà una freccia in meno nella propria faretra: oltre agli infortunati Saitta, Mannella, Cioce, Palazzini e Stopponi, dovrà rinunciare anche all’apporto di Mattia Privitera, squalificato per una gara. Con Marini diffidato e Privitera out, senza contare l’assenza di Cioce, il centrocampo terranuovese è in piena emergenza. O meglio, soffre l’assenza di un regista. Come visto sabato, Iaiunese potrebbe tornare a coprire il ruolo di punta centrale, ruolo che gli ha permesso di segnare due gol in due partite. I fiorentini, dopo aver trovato la prima vittoria stagionale, approderanno in riva al Ciuffenna con il morale alle stelle. Ma dopo la débâcle contro l’Aquila, il direttore generale Simone Finocchi ha sottolineato che il carattere e l’atteggiamento del Terranuova non sono venuti meno.

Così in campo (ore 15)

(4-2-3-1): Timperanza; Petrioli, Bega, Senzamici, Cappelli; Massai, Marini; Ricci, Sacconi, Tassi; Iaiunese.

All. Becattini

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Leoni; Croce, Carcani P., Falconi; Cecchi, Bruni, Pecchia, Gistri; Manfredi, Sylla; Senesi.

All. Bonuccelli.

Arbitro: Puntel di Tolmezzo.

Francesco Tozzi