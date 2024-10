È il giorno del campionato italiano e di quello di società organizzati dall’Atletica Prato. Modifiche alla viabilità. Marcia, le gare. Viale Galilei: deviazioni e divieti

Oggi è "il" giorno: tutto pronto per il campionato italiano e il campionato di società di marcia organizzati dall’Atletica Prato. I primi a partire, alle 8:30 saranno i "senior" e i "pro" della 35 km, che ripeteranno il tracciato di tre km da viale Galilei a via Marradi diciassette volte. Fra i contendenti ci sarà anche Andrea Cosi, al quale solo un infortunio ha a quanto pare negato la partecipazione alle scorse Olimpiadi di Parigi. Madrina della gara (che si annuncia combattuta, visto che è valida per le qualificazioni ai campionati mondiali di Tokyo) sarà la marciatrice Antonella Palmisano (foto), olimpionica a Tokyo 2020. Alle 8:50 partirà invece la 20 km femminile delle quattro categorie che vanno dai pro ai master, mentre alle 10:50 sarà la volta della 20 km maschile. Corse che vedranno impegnati 150 atleti mentre più o meno in contemporanea, nel Parco degli ulivi, circa 200 giovanissimi delle categorie "ragazzi", "cadetti" e "allievi" si sfideranno nel campionato toscano a squadre.

Attenzione alla viabilità infine alla viabilità: dalle 5 di stamattina e fino al termine della corsa (non oltre le 16, ad ogni modo) non si potrà sostare nell’area di parcheggio tra la scuola d’infanzia Meucci e il Vittorio Rossi. In quella fascia sarà vietato transitare in viale Galilei, nel tratto compreso tra il Ponte Francesco di Marco Datini e la rotonda con via Marradi, consentendo l’uscita in direzione di Ponte Datini ai veicoli provenienti dal tratto a senso unico di marcia di via Negri. Divieto di transito anche sulla ciclabile nel tratto posto all’interno del Parco degli Ulivi e compreso indicativamente tra via Gherardi e via della Gualchiera. Il traffico proveniente dal ponte Datini e diretto verso Santa Lucia sarà deviato verso via Targetti, mentre quello proveniente da Santa Lucia e diretto verso il ponte Datini sarà invece deviato in via Bologna.

