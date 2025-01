Eccellenza femminile. Castelnuovo, buon bilancio. Un 2024 ok e un vivaio in crescita

Un bilancio 2024 più che positivo per il Castelnuovo femminile (foto), con le tre squadre e oltre sessanta ragazze tesserate. La prima squadra allenata da Flavio Bechelli ha chiuso il girone di andata da neopromossa in Eccellenza con prestazioni sempre crescenti, vincendo quattro partite su cinque, contro avversarie di categoria anche superiore. In poco più di un mese, sul sintetico del "Nardini", sono state sconfitte nell’ordine: Livorno (nella scorsa stagione in serie "C"); Centro sportivo Lebowski (nella scorsa stagione protagonista con Pietrasanta) e le senesi del Lornano Badesse. Nel mezzo, la sconfitta contro la corazzata Casolese e la vittoria corsara nella lunga trasferta di Rignano sull’Arno.

Il girone di andata si chiude al quinto posto in classifica, frutto di 4 vittorie e 4 pareggi, a due punti dalla quarta piazza e a un confortante +9 dalla zona retrocessione. Le aspettative per le gialloblù erano e sono, da neopromossa: mantenere la permanenza in Eccellenza. Ora il girone di ritorno ricomincerà a febbraio, con due gare di Coppa Toscana previste nel mese di gennaio.

Buon campionato, anche questo novità assoluta, all’esordio per le Under 15 allenate da Michele Mazzanti. Anche per queste gialloblu primi successi e sesto posto in classifica, con 3 vittore e 4 sconfitte. Anche per loro, come per le Under 11, campionato fermo per la pausa invernale. Le Under 11 proseguono nella crescita continua sul campo e anche in termini di numero di iscritte, sotto la guida dell’allenatore Ivo Carrari che affrontano solo compagini formate interamente da maschietti, essendo ancora nella fascia di età pre-agonistica e senza classifiche.

Tra le tantissime note positive, anche la convocazione nella rappresentativa regionale per la Alessandra Bonini di Castelvecchio e la prima convocazione in prima squadra per la 2010 Lavinia Fontanini di Piazza al Serchio, prima gialloblu frutto del settore giovanile. A Castelnuovo il progetto femminile è nato con la stagione 2021-2022, con il ds Flavio Stefani che aveva allestito al primo anno la prima squadra. Successivamente, nelle stagioni ’23 e ’24, le attuali Under 15 e Under 10. Le oltre 60 tesserate provengono da tutta la Valle del Serchio, da Sillano fino a Bagni di Lucca, con alcune della prima squadra che fanno la spola dalla Piana e dalla provincia di Pisa. Le ragazze interessate a giocare possono contattare i numeri 349-7579812 e 328-3530625. Gli allenamenti si svolgono sia al "Nardini" di Castelnuovo che in erba naturale a Piano di Coreglia, dalle 18 alle 19,30.

