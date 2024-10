Eccellenza girone B - I biancoverdi non tremano dopo la crisi tecnica. La capolista Affrico allunga. Masini rianima a sorpresa la Fortis

Qualcuno aveva previsto che la classifica avrebbe subito la prima scossa alla sesta giornata. La conferma è arrivata da alcuni risultati che hanno evidenziato l’impresa della matricola Affrico di Villagatti che vince ancora (stavolta sul campo dell’Asta), con bomber Papini e Nuti che hanno fatto girare al meglio la squadra che guadagna la vetta.

Anche al ’Romanelli’ c’è stato un forte scossone con il primo scivolone dello Scandicci, orfano di Sinisgallo e Guidelli. Un risultato che premia l’impresa di una Fortis rivitalizzata dopo l’uscita del tecnico Lelli, ottenuto contro una delle squadre protagoniste. Nell’ottima prova dei biancoverdi, si sono distinti il difensore Zoppi e il trequartista Masini già al terzo gol. Anche il Grassina di Cellini non passa inosservato. A Foiano i rossoverdi prendono un punto, ma potevano essere di più se Dini avesse avuto più fortuna. I migliori: Baccini, il trascinatore e Niccolò Chiti in difesa, un 2005 molto interessante.

Pur sciorinando una prestazione di livello, con due occasioni fallite da Santucci e un penalty non concesso (un rigore c’era anche per il Mazzola), a pochi minuti dal termine l’Antella deve inchinarsi agli ospiti su un’azione da calcio d’angolo. Sugli scudi: il difensore Zefi e il centrocampista Papalini. Una Rondinella in emergenza gioca una buona gara contro una forte Castiglionese, con un buon Fantechi in difesa (nonostante un ruolo diverso), Baldesi a centrocampo e Polo in attacco. Dopo due gol sprecati, il Lanciotto (soffre di pareggite) con la Sinalunghese ha fatto pari. Masini fra i pali tra i migliori,

Derby in bianco anche fra Signa e Lastrigiana, una sfida calda con le due squadre smaniose di vittoria. Bene i fratelli Tempesti (Signa), Del Colle e Pierattini (Lastrigiana).

Infine, nel girone A dopo la Massese, anche il Cecina esce dal "Torrini" con i tre punti. La Sestese di Polloni (bene Mazzeo e Cirillo) gioca ottimamente, ma non ha fortuna nel tiro dagli ultimi sedici metri.

Giovanni Puleri