Eccellenza, il ds Secchieroli: "A San Piero in Bagno non sfruttate occasioni per portarla a casa». Sant’Agostino in altalena: "Manca concretezza»

Risultato in altalena ed emozionante fino al 50’ della ripresa al Campodoni di San Piero in Bagno. Nelle ripartenze la Sampierana fa vedere che il gol potrebbe arrivare da un momento all’altro e infatti alla mezz’ora ci pensa Braccini, che salta alcuni avversari come birilli, lancia Pippi che si trova solo davanti al portiere, tira ma l’ottimo Costantino respinge il tiro, nella ribattuta Chiarini calcia a botta sicura ma sempre Costantino devia in angolo. Dall’azione successiva scaturisce il vantaggio: Braccini calcia al centro e Chiarini anticipa tutti e di testa realizza. C’è tempo ancora per una grande parata di Foiera su un tiro a botta sicura di Vanzini (foto). Si va all’intervallo. Nella ripresa parte fortissimo il Sant’Agostino che prende campo raggiunge il pareggio con un gran tiro di Cazzadore respinto da Foiera, sulla ribattuta Vanzini mette in rete. La Sampierana non ci sta, e riprende le redini del gioco creando alcune situazioni pericolose e al 24’ una azione in solitaria di Pippi c’è il raddoppio: suggerimento per Braccini che in corsa realizza il 2-1. Il Sant’Agostino non demorde e nel recupero trova il pareggio con Cazzadore, che appoggia in rete un cross di capitan Iazzetta. "Per come si era messa la partita è un buon punto – commenta il direttore sportivo Marco Secchieroli – la prestazione c’è stata, non si dimentichi che eravamo in casa della capolista. Il rammarico è non essere riusciti a concretizzare le occasioni capitate a Cazzadore dopo l’1-1. Adesso concentriamoci sul prossimo impegno, in casa con il Novafeltria, una squadra alla portata".

"In campo non si è visto il divario che in classifica ci divide dalla Sampierana – interviene Filippo Fiorini, uno dei giocatori più rappresentativi – In attacco ha un potenziale enorme, in panchina ha un portiere di valore come Foiera, che ha salvato più volte il risultato, ma noi abbiamo tenuto bene il campo e costruito più occasioni dei romagnoli, tanto che se avessimo vinto nessuno avrebbe gridato alla scandalo". Cosa è mancato per ottenere i tre punti? "La concretezza e un pizzico di attenzione in più, soprattutto nel primo gol".