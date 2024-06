Eccellenza, ricorso degli abruzzesi dopo la sentenza del giudice sportivo che ha deciso per le porte chiuse. A Giulianova la gara di andata della finale playoff: il Terranuova si prepara

TERRANUOVA

Sarà lo stadio Rubens Fadini ad ospitare questa domenica la gara di andata della finale nazionale playoff di Eccellenza tra Giulianova e Terranuova Traiana. Questo è quanto stabilito dal sorteggio effettuato ieri pomeriggio alle 14 a Roma nella sede della Lnd. I biancorossi dovranno quindi prepararsi alla trasferta abruzzese, dopo quella romana del 2 giugno che ha consentito ai valdarnesi di qualificarsi per l’ultimo step di questa stagione infinita. Poi, se lo vorrà il campo, sarà serie D. Il match, al momento, dovrebbe tenersi a porte chiuse, ma si attende ancora l’esito del ricorso. I giallorossi sono stati sanzionati dalla giustizia sportiva in merito a quanto accaduto nella semifinale di andata contro il Terre di Castelli. Il 26 maggio al Fadini un gruppo di tifosi aveva introdotto nel settore a loro riservato fumogeni e fuochi d’artificio, oltre a prendere di mira i giocatori avversari con getti d’acqua e lanci di bottiglie. L’ammenda? Una multa di 3mila euro e una gara in casa da disputarsi a porte chiuse. Il ritorno si giocherà invece al Matteini. O quantomeno è quello a cui punta il sodalizio di piazza Coralli. Il dg Simone Finocchi su questo punto è stato chiaro: la partita si giocherà in riva al Ciuffenna e ai tifosi del Giulianova verranno concessi 330 biglietti per la gradinata, che offre accesso e bar riservati, mentre la tribuna sarà riservata ai terranuovesi. Un pò come venne fatto lo scorso anno con l’Arezzo, ma per ragioni di ordine pubblico la Questura potrebbe decidere di individuare un altro impianto con maggiore capienza.

Francesco Tozzi