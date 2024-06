Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne archivia l’addio di Curcio e Anselmi. Confermati in arancioblù Aymen Jrad e Filippo Ceccatelli

Tra addii e conferme proseguono i movimenti in casa Asta Taverne. Il nuovo direttore sportivo arancioblù, Aleandro Aiazzi, sta lavorando all’allestimento della rosa che nella stagione 2024/2025 sarà ancora ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza. Con mister Stefano Bartoli in panchina. Dopo la separazione dalle due bandiere Valerio Curcio e Niccolò Anselmi è arrivata la conferma di Aymen Jrad (a sinistra) e di Filippo Ceccatelli (a destra) che vestiranno la casacca arancioblù anche la prossima stagione. Jrad, classe 1999, è arrivato all’Asta nell’estate del 2021, dopo le esperienze al Mazzola e al Montalcino. E’ stato quindi tra gli artefici della promozione in Eccellenza, autore di 5 reti, e della salvezza conquistata nell’annata appena conclusa.

Filippo Ceccatelli è invece arrivato in arancioblù la scorsa estate: classe 1996, è cresciuto nel Poggibonsi per poi disputare campionati a San Donato, San Gimignano, Colligiana e Chiantigiana.

"Ho deciso di rinnovare perché conosco la società – ha affermato Jrad –, so che è ambiziosa e ogni anno tende a migliorare. Ne condivido i valori e apprezzo la fiducia che viene riposta in me, mi spinge a dare il massimo. Da quando sono arrivato, tre anni fa, ho sempre sentito la stima e grazie all’Asta sono migliorato e continuerò a farlo".

"Quest’anno ci sono stati un po’ di cambiamenti a livello dirigenziale – ha aggiunto l’arancioblù –: ho già incontrato il ds Aiazzi e mi ha fatto una buona impressione, penso sia qui per fare calcio. Poi con mister Bartoli mi trovo bene, condivido il suo metodo di lavoro, il suo approccio da professionista e questa è stata una motivazione in più per restare. Questa stagione speriamo di poterci togliere molte soddisfazioni, sia a livello di società che personale".

Angela Gorellini