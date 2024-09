Eccellenza umbra, bianconeri a punteggio pieno cercano la terza vittoria di fila per il primato. Il Sansepolcro vuole volare alto. Valori guida l’assalto al Terni

di Claudio Roselli

SANSEPOLCRO

Terza giornata di campionato in Eccellenza umbra ed è subito big match al Buitoni fra due delle grandi accreditate per il salto di categoria. Da una parte, il Sansepolcro a punteggio pieno; dall’altra, il Terni Football Club di Roberto Borrello e dell’ex Eridion Dida, che è la favorita numero uno alla corsa per la Serie D, visti anche i nuovi giocatori che hanno potenziato l’organico, ma che sette giorni fa è stata messa alle corde in casa dalla Pietralunghese, riuscendo nel finale a evitare la sconfitta. "Si tratta di un test importante – ha commentato il tecnico bianconero Antonio Armillei – perché ci farà capire quali sono le nostre potenzialità. Dovremo pertanto stare attenti nel non concedere spazi agli avversari e nell’approfittare delle occasioni che saremo capaci di creare". Una partita che arriva dopo l’1-0 in extremis sul Cannara e dopo la presentazione di giovedì sera nel centro della città, che ha dimostrato come al Borgo si sia ricreato il giusto entusiasmo attorno alla società e alla squadra di calcio.

"Le due affermazioni in campionato e la qualificazione in Coppa Italia sono state il toccasana di questo avvio di stagione – ha aggiunto Armillei – e l’affetto dei tifosi dovremo continuare a garantircelo con i risultati, unico sistema efficace per portare gente allo stadio. Personalmente, sono molto soddisfatto di essere tornato in questa piazza, anche per il trattamento che gli sportivi mi hanno riservato". Relativamente alla formazione che scenderà in campo, non vi sono giocatori indisponibili per un appuntamento che riveste il suo peso anche dal punto di vista psicologico: semmai, nel 4-3-3 di partenza potrebbe esservi una novità, eventualmente relativa all’impiego di Valori fin dal primo minuto.

COSÌ IN CAMPO (ore 15.30)

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Del Siena, Adreani, Tersini, Merciari; Bruschi, Gorini, Gennaioli; Pasquali, Bartoccini, Valori.

All. Antonio Armillei.

TERNI (3-5-2): Oliva; Gafuri, Flavioni Rocci; Dida, Romeo; Pettorossi, Leonardi, Hernandez; Pacilli, Mainardi.

All. Roberto Borrello.

Arbitro: Cavalleri di Treviglio.